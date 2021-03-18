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Орловский чиновник удивился, что люди не хотят работать за 15 тыс. руб.

Орловский чиновник удивился, что люди не хотят работать за 15 тыс. руб.
Иллюстрация: Pixabay.com

«Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то».

#КАЗУС#НОВОСТИ

Глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился, что жители региона не хотят работать за 15-18 тыс. руб. Как пишет издание «Орловские новости», об этом он сказал 16 марта на профильном комитете с докладом: на начало марта 2020 г. в регионе официально было 3 тыс. безработных, к августу показатель вырос до 13 тыс. человек, а последнее время сокращается и на 1 марта 2021 г. составил 4,5 тыс.

В регионе открыто 6,4 тыс. вакансий: медработников, учителей, воспитателей, инженеров, монтажников, слесарей, продавцов, и других работников, и объясняется несколькими причинами: территориальным и кадровым несоответствием вакансий и безработных, а также разными зарплатными ожиданиями.

Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то, — «с удивлением констатировал» Сотников.

Он добавил, что многие жители области едут работать в Москву, где могут заработать 40 тыс. руб., но зарплата там «зачастую черная». Он надеется, что затем люди вернутся в регион.

Автор: Мария Смирнова
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