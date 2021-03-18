«Горбачев развалил не Союз, а соцлагерь. За что ему большое человеческое спасибо!»

«Никакую империю невозможно развалить изнутри, это можно сделать только извне. В противном случае, если она разваливается сама, то для этого есть достаточные причины».

Вчера была знаменательная дата – ровно 30 лет состоялся референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. 76,4% проголосовавших выступили за сохранение СССР. Однако он все равно распался. Мнений об этом событии много, все они разные, и каждое неизменно дает новую почву для дискуссий.

Предприниматель Алексей Садовский уверен, что в развале Союза нет однозначно виновных, и уж точно в этом не виноват Михаил Горбачев, хотя ему часто приписывают это в «заслугу». В колонке на DK.RU он рассказывает, почему Горбачев не только не хотел развалить страну, но и делал все, чтобы ее сохранить. Но его усилий было недостаточно.

Алексей Садовский, предприниматель, блогер:

— Главная претензия, предъявляемая Михаилу Горбачеву жителями современной России, это развал СССР. Причем в эту фразу вкладывают два совершенно разных смысла. Одни очень переживают за развал «советской империи», государства с гигантской территорией, состоящего из 15 национальных псевдо-государств, совершенно различных по своей сути. Другие очень жалеют о досрочном завершении строительства развитого социализма. При этом практически никто не грустит о скоропостижной кончине КПСС, которая по сути и являлась единственной структурой, удерживающей республики в составе одного государства.

Я прямо так живо представляю: Горбачев как-то раз собирает всех руководителей республик и заявляет: «Так, мол, и так, я как президент СССР принял решение развалить Советский Союз к чертям собачьим. Завтра все принесите мне заявления о выходе из Советского Союза и валите на все четыре стороны». А председатели республиканских советов, такие: «Ну ладно, раз принято такое решение, завтра принесем. Разрешите исполнять?».

Как-то так, наверно, было, или не совсем?

Разнообразие обвинений, предъявляемых Горбачеву, просто поражает. Одни его подозревают в том, что он был завербован ЦРУ, чуть ли не во время учебы в университете, и сделано это было, ясно дело, с помощью Раисы Титаренко, которую завербовали еще раньше, видимо, прямо в школе, в Стерлитамаке. Далее Горбачев с помощью ЦРУ и Раисы Максимовны сделал партийную карьеру, проник в политбюро, избрался генсеком и по заданию госдепа развалил Советский Союз. Все сходится.

Другие придерживаются более скромной, но тоже довольно забористой версии. Горбачев, мол, с детства не любил коммунистов, поскольку оба его деда были репрессированы, натерпелись от советской власти и внушили ему ненависть ко всякому социализму с младых ногтей. Хитрый Горбачев, умело скрывая свою антисоветскую сущность, вступил в партию, далее по тексту.

Третьи рассуждают еще проще — Горбачева тупо купили, то ли американцы, то ли немцы, то ли те и другие одновременно. Информацию о том, за что купили и куда Горбачев дел вырученные от продажи СССР средства, авторы версии не раскрывают, но это уже мелочи.

На этом версии не заканчиваются, но, к сожалению, ни одна из них не объясняет, какие выгоды лично для себя собирался приобрести Михаил Сергеевич, осуществив план по развалу Советского Союза, в котором он служил президентом и практически единолично распоряжался всеми его ресурсами.

Не хотелось бы никого расстраивать, но мне представляется, что все было так, только наоборот. Советский Союз готов был развалиться с самого момента своего создания, и к моменту прихода к власти Горбачева эта готовность переросла для ряда республик в насущную потребность. Он сделал все возможное, чтобы удержать Союз от разрушения, но его сил, очевидно, было недостаточно.

Республики, входившие в СССР, отличались друг от друга кардинальным образом. По языку, религии, уровню образования, имели разную историю, национальные традиции и культуру.

Большинство национальных государств оказались в его составе не по своей воле и не испытывали никакой радости от того, что им приходится жить и развиваться под полным контролем московского Кремля.

Кроме всего прочего агрессивная русификация республик, планомерно проходившая все 70 лет советской власти, не добавляла национальным элитам желания находиться в составе СССР. Существование советских республик в рамках одного государства, по сути, обосновывалось только одним фактором — общим политическим строем, который якобы добровольно выбрали народы этих республик. Общей целью было объявлено построение развитого социализма, в результате чего уровень жизни населения всех республик должен был невероятно возрасти, а все остальные страны начали бы им завидовать.

Но с социализмом что-то пошло не так, и к концу 80-х советские граждане обнаружили, что качество их жизни практически по всем параметрам уступает угнетаемому соседними буржуями пролетариату.

Финны почему-то жили значительно лучше эстонцев, турки — лучше азербайджанцев, а советские евреи упорно стремились уехать в Израиль. В обратном же направлении никто ехать не хотел. По неизвестной Карлу Марксу причине жизнь за пределами стран социализма шла явно веселее, чем внутри. При этом в каждой республике были уверены, что все дело в том, что другие ни хрена не работают и живут за их счет. Именно поэтому у них все так плохо.

Союз республик сохранялся только потому, что из него было невозможно выйти никогда. На страже целостности страны стояли КГБ и армия во главе с политбюро. По сути, Советский Союз скреплялся большим армейским ремнем, опоясывающим СССР по периметру.

В 1985 году перед Горбачевым не стояла задача сохранения Советского Союза, он действительно казался незыблемым и нерушимым. Однако необходимо было срочно решать другую крайне сложную проблему. Социалистическая экономика демонстрировала с каждой пятилеткой, все более чудовищную неэффективность. Кроме низкого уровня жизни это приводило к хроническому дефициту практически всех товаров народного потребления. Регулярно возникали перебои с ТНП, в том числе и с продуктами питания.

К дефициту колбасы народ как-то приспособился, но из продажи стали регулярно исчезать то сахар, то мука, то мыло. Перебои с продуктами подталкивали к созданию запасов, что еще более усиливало недостаток товаров в магазинах.

Отдельно следует упомянуть неожиданно возникший дефицит табачных изделий. Курили в СССР много, а без сигарет курящему человеку обойтись значительно труднее, чем без сахара. Ко всему прочему кто-то надоумил генсека устроить борьбу с пьянством и ввести талоны на водку. Это окончательно подрывало остатки веры советского человека в социализм.

Надо было срочно придумать, каким образом снова мотивировать строителей коммунизма к производительному труду. Отсюда вылезли перестройка с ускорением. Затем кооперативы, которые должны были вскрыть резервы производительности труда через личную материальную заинтересованность, хотя бы частично решить проблему дефицита и одновременно создать конкуренцию государственным предприятиям.

Для вскрытия хронических проблем социалистической экономики придумали гласность, которая, скорее всего, и стала роковой ошибкой генсека Горбачева. Народ воспользовался гласностью совсем не так, как предполагали в политбюро. Правду начали говорить и писать, но не только о производственных проблемах и ошибках в планировании, но и про все остальное. На население вылилось столько всякой правды, что весь советский народ немного обалдел.

Правду одновременно начали говорить про все, что попало, и вдруг выяснилось, что полная жопа не только на твоем конкретном предприятии, а практически по всей стране.

Вскрытие недостатков приняло неуправляемый лавинообразный характер, а тут еще и Чернобыль. Социалистическая система начала трещать по всем швам.

На этом фоне первыми подали голос прибалтийские республики. Там еще осталось в живых недобитое население, выросшее в досоветский период, и им было что сказать по поводу дружбы народов и углубления межнациональных отношений. По сути, у Горбачева было два варианта: или договариваться с недовольными республиками по-хорошему, или пресекать это безобразие на корню, сворачивая всякую гласность и прочую демократию.

Второй вариант вел СССР обратно — к репрессиям и дальнейшей деградации экономики, то есть опять в тупик, и Горбачев это прекрасно понимал. Попытку договориться и через новый союзный договор сохранить единое государство реализовать не удалось, вмешались коллеги по политбюро. Чем бы она закончилась, неизвестно, зато мы прекрасно знаем, к чему привела попытка ГКЧП закрутить гайки и вернуть все, как было.

Трех дней безвластия хватило, чтобы нерушимый Союз рассыпался, как карточный домик. Как оказалось, никакого союза республик не существовало, была только советская власть, державшая стальной удавкой национальные образования в одной связке. Коммунистическая идея оказалась полной фикцией, не имеющей для национальных элит никакой реальной ценности.

Никакую империю или союз невозможно развалить изнутри. Это можно сделать только извне, путем военного захвата или расчленения империи. В противном случае, если она разваливается, то разваливается сама, по собственной инициативе, если для этого есть достаточные причины. В Советском Союзе этих причин было более чем достаточно.

Если бы союз между республиками был реальным и взаимовыгодным, он бы ни за что не распался. Ни Горбачев, ни Ельцин, ни Назарбаев никогда не сумели бы его развалить, ни вместе, ни поодиночке. Если хотя бы три республики из пятнадцати действительно хотели остаться единым государством, они бы это сделали, но даже этого не произошло.

Обратите внимание, когда ГКЧП объявил о захвате власти, на улицы с протестом вышли миллионы советских граждан. Когда о своем выходе из состава СССР объявляли республики, не вышел никто. Оказалось, защищать СССР и коммунистическую партию, безраздельно владевшую всем Советским Союзом, никому не интересно.

Горбачеву не нужно было ничего разваливать, все было развалено без него, и значительно раньше. Его попытки сохранить Союз были обречены на провал, сохранить можно было только советский социалистический лагерь, то есть большую коммунистическую зону, обнесенную в три ряда колючей проволокой, чтобы ни одна республика-сестра случайно не сбежала

Вот эту зону Горбачев и развалил, причем развалил совершенно случайно. За что ему большое человеческое спасибо!

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