В пандемию количество проверок свердловских предпринимателей сократилось почти в три раза

За 2020 год в Свердловской области прошло более 3,1 тыс. проверок в отношении предпринимателей — это в 2,8 раза меньше, чем годом ранее. Уменьшилась и сумма наложенных штрафов.

Данными о проверках бизнес-сектора поделился Департамент информационной политики Свердловской области (ДИП). По его сведениям, сократилось не только количество проверок, но и дел, возбужденных по их итогам.

В 2020 г. административные дела были возбуждены по итогам 584 проверок, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 г. Средняя сумма наложенных штрафов сократилась на 30%, — говорится в сообщении.

Министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов уточнил, что 95% проверок были внеплановыми. Часто специалисты ограничивались предупреждениями — их количество в 2020-м году выросло с 456 до 506.

Региональные контролирующие организации разработали и применяют 88 чек-листов для самопроверки предпринимателей. Эти чек-листы размещены на официальных сайтах ведомств. Продолжается перевод всех региональных и муниципальных органов контроля на межведомственное информационное взаимодействие при проведении проверок. Сегодня у предпринимателей уже не запрашивают 289 документов, — отметил министр.

Снижение количества проверок произошло в том числе из-за мер, принятых правительством региона для поддержания бизнеса в период пандемии. Как рассказывал DK.RU, в апреле 2020 г. губернатор Евгений Куйвашев утвердил план, который предусматривал организационную, налоговую, финансовую, имущественную, административную поддержку для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В общей сложности, по данным ДИПа на август 2020 года, на поддержку малого и среднего бизнеса Свердловской области в период пандемии COVID-19 направлено 15,9 млрд руб. из федерального и областного бюджетов. Самыми востребованными стали финансовые меры поддержки, направленные в первую очередь на сохранение рабочих мест. В частности, региональные офисы банков предоставили свыше 6 тыс. льготных кредитов под 2% годовых для наиболее пострадавших отраслей экономики, а также социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 9,2 млрд руб.

Банковские кредиты под 0% на выплату заработной платы предоставлены 1 111 организациям на сумму 2,5 млрд руб. Порядка 3,2 млрд руб. были направлены субъектам малого и среднего бизнеса в виде безвозмездной финансовой помощи для сохранения численности сотрудников.

Кроме того, выплачено порядка 63 млн руб. самозанятым региона по 12 558 заявкам, а также на 30,4 млн руб. списаны проценты по действующим займам Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Для этих целей фонд поддержки был докапитализирован из областного бюджета. Помимо финансовой поддержки регион предоставлял безвозмездные информационные услуги (бесплатные вебинары, консультации, обучение и пр.).

Однако многие бизнесмены считают поддержку государства недостаточной. Например, представители легпрома утверждают, что их рынок был незаслуженно забыт государством и оказался на грани выживания.