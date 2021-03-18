Еще одна попытка. Избирком одобрил заявку активистов о возврате прямых выборов мэра

Избирательная комиссия Свердловской области приняла и одобрила заявку инициативной группы, которая намерена добиться проведения референдума о возврате прямых выборов глав муниципалитетов.

Ходатайство активистов избирком рассмотрел на совещании 17 марта. Игорь Буртов, секретарь облизбиркома, пояснил, что заявка была подана еще 4 марта.

По документу на референдум выносится лишь один вопрос: «Поддерживаете ли вы принятие закона Свердловской области "О внесении изменений в закон Свердловской области "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области", согласно которому главы муниципальных районов, городских округов (за исключением городских округов, являющихся ЗАТО), глава Екатеринбурга будет избираться на муниципальных выборах и возглавлять местную администрацию», — рассказали в избиркоме.

Поскольку все поданные документы соответствуют требованиям, избирком одобрил ходатайство и перенаправил в заксобрание Свердловской области — окончательное решение по документу примут парламентарии.

Это не первая заявка на проведение референдума, поступившая в облизбирком. DK.RU рассказывал, что масштабная кампания за возвращение прямых выборов проводилась в 2020 г. Активисты собрали более 10 тысяч подписей в пользу инициативы и добились рассмотрения законопроекта в областном парламенте. Однако депутаты Заксобрания документ отклонили, поскольку сочли его непроработанным.

Напомним, прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 г. — соответствующий закон в апреле подписал губернатор Евгений Куйвашев. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области (в городе действовала двуглавая система: мэр и сити-менеджер). Теперь мэра уральской столицы выбирают на конкурсной основе.

В Екатеринбурге за возвращение прямых выборов мэра выступили 82% респондентов, опрошенных фондом «Социум». Способ избрания, который действует сейчас (главу города Екатеринбурга выбирают депутаты Городской думы) предпочли бы всего 12% жителей города. Лишь весьма небольшая часть горожан либо не имеет по этому вопросу своей позиции, либо для них не важен порядок избрания мэра (таких горожан всего 5,5%). Среди респондентов 18-34 лет поддержка прямых выборов самая высокая — 88%.