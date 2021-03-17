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«Прожить на 29 тыс. руб. в месяц». Население Свердловской области обеднело

«Прожить на 29 тыс. руб. в месяц». Население Свердловской области обеднело
Иллюстрация: екатеринбург.рф

За последний год расходы населения практически всех регионов сократились, сильнее всего пострадали крупные города, в которых падение доходов оказалось максимальным.

#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

Свердловская область стала лидером среди регионов по сокращению потребительских расходов в 2020 г., пишет ЕАН со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно данным аналитиков, на фоне пандемии расходы жителей Свердловской области снизились на 13,7% с учетом инфляции, до 29,7 тыс. руб. в месяц на человека — это самый высокий показатель в стране по уровню сокращения трат в процентном соотношении.

На втором месте по сокращению расходов — Москва, где траты сократились на 13,2%, до 50,3 тыс. руб. на человека. На третьем месте — Дагестан, жители которого сократили расходы на 12,1%, до 22,5 тыс. руб.

Авторы исследования пришли к выводу, что больше всего потребительские траты снижались в субъектах с более высокими доходами населения.

Любопытно, что ранее Свердловскстат отчитался, что по итогам 2020 г. у жителей Свердловской области выросла зарплата. К началу 2021 г. средний заработок в регионе составил 43,1 тыс. руб., что на 4,9% выше, чем в 2019 г.

Экономисты полагают, что в 2021 г. ситуация с реальными располагаемыми доходами граждан не улучшится. Независимый финансовый эксперт Константин Селянин в колонке на DK.RU отмечал, что по итогам пандемии многие люди или в принципе потеряли доход, или потеряли большую его часть:

Почему вдруг доходы начнут расти, если треть населения занята в малом и среднем бизнесе, который непонятно как будет восстанавливаться.

Ранее DK.RU публиковал подробное исследование Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), в котором шла речь о нынешнем экономическом положении бизнеса в Свердловской области.

Автор: Екатерина Тарханова
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