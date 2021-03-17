Скончался почетный профессор УрФУ Юрий Ярошенко

17 марта оборвалась жизнь заслуженного деятеля науки и техники РФ, профессора кафедры «Теплофизика и информатика в металлургии» УрФУ им.Б.Н.Ельцина, доктора технических наук Юрия Гавриловича Ярошенко.

Юрий Гаврилович Ярошенко родился 19 сентября 1927 г в г. Днепропетровск (УССР).

После окончания с отличием Уральского политехнического института им. С.М. Кирова (УПИ) в 1949 г. и аспирантуры в 1952 г. начал свою трудовую деятельность ассистентом кафедры «Металлургические печи». В 1955 г. избран доцентом, а в 1970 г. — профессором. Кандидатскую диссертацию защитил в 1953 г., а докторскую — в 1968 г. В течение 20 лет (1979-1998 гг.) возглавлял кафедру «Металлургические печи» (ныне кафедра «Теплофизика и информатика в металлургии»).

Профессор Ю.Г. Ярошенко — признанный лидер уральской научной школы металлургов-теплотехников, созданной его учителем проф. Б.И. Китаевым. Научная проблематика — изучение теплофизических явлений, протекающих в металлургических печах и тепловых агрегатах, развитие методов математического и физического моделирования, управление металлургическими процессами, решение экологических проблем в металлургии. Результаты исследований использованы при совершенствовании технологий обработки кусковых материалов, конструкций печей и установок, работающих в слоевом режиме, и внедрены на территории России, Украины, других стран СНГ.

Ю.Г. Ярошенко опубликовал более 800 научных работ, в том числе 23 монографии, 15 учебников и 15 учебных пособий, получил 42 авторских свидетельства и патента. 62 научных доклада представлены на 40 международных конгрессах и конференциях. Как научный руководитель подготовил 47 кандидатов, как научный консультант — 9 докторов технических наук.

Высокий научный и педагогический авторитет профессора Ю.Г. Ярошенко, глубокое уважение к нему сотрудников и коллег по совместной работе определили присуждение ему высоких званий «Почетный профессор» Уральского государственного технического университета — УПИ (1999 г.) и «Почетный профессор» Национальной металлургической академии Украины (2012 г.).

Ю.Г. Ярошенко был Почетным членом Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова, членом Международной энергетической академии.

Активная и плодотворная трудовая деятельность Ю.Г. Ярошенко отмечена почетным званием «Заслуженный деятель науки и техники РФ», орденом «Знак Почета» (СССР) и орденом Почета (РФ), медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», а также семью памятными медалями, двумя знаками Минвуза СССР «За отличные успехи в работе», знаком «Изобретатель СССР», серебряной медалью ВДНХ СССР.

За научные заслуги Московский институт стали и сплавов (технический университет) наградил его орденом «За заслуги в материаловедении», а Президиум АИН им. А.М. Прохорова — медалями А.И. Берга, В.Е. Грум-Гржимайло и Д.И. Менделеева. Он удостоен звания Лауреата премии Правительства Российской Федерации в области образования (2006 г.) за создание учебника «Экология», выдержавшего восемь переизданий.

В 2016 г. Научно-промышленная палата Евросоюза отметила его научные успехи Дипломом качества и медалью «За выдающиеся достижения», а в 2017 г. он был награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Юрий Гаврилович имел активную гражданскую позицию, высокий авторитет среди профессорско-преподавательского состава и студентов Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина. Большое уважение вызывали его высокий профессионализм, духовная щедрость, проявляющаяся в контактах с коллегами и студенчеством, его желание помочь в трудных ситуациях работы и жизни. Память о нем сохранится у руководства и коллектива университета на долгие годы.

DK.RU выражает соболезнования родным и близким Юрия Ярошенко.

Прощание с Юрием Гавриловичем состоится 20 марта в 12.30 в крематории г. Екатеринбурга (адрес: Сибирский тракт, 10-й километр, 1/1)