Московская биржа разместит облигации уральского застройщика на 1 млрд рублей

Для «Атомстройкомплекса» это будет второй раунд торгов. Впервые облигации фирмы торговались на бирже в 2019 г. Согласно долгосрочной программе, уральская фирма намерена привлечь 10 млрд руб.

Один из крупнейших застройщиков Свердловской области — «Атомстройкомплекс» — объявил о размещении второго выпуска облигаций на Московской бирже. На бирже планируется разместить облигации объемом 1 млрд руб. Срок обращения выпуска — 10 лет. Номинал облигаций составляет 1 тыс. руб., капитализация процентов для инвесторов происходит каждые полгода. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 8,50% годовых. Организаторами выступают Совкомбанк и СКБ-банк.

В пресс-службе компании рассказали, что размещение облигаций будет происходить в рамках ранее зарегистрированной программы общим объемом 10 млрд руб. Отметим, что для компании это второе размещение на бирже.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск классических облигаций компании на 1 млрд руб., размещенный в октябре 2019 г. по ставке 11,75% годовых. Генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель России Валерий Ананьев отмечает, что выход на биржу помогает привлекать средства внешних инвесторов, что является альтернативой кредитным займам:

Выпуск облигаций — плановое мероприятие, которое состоялось в рамках реализации долгосрочной стратегии развития нашего предприятия. Мы развиваемся, меняем внутреннюю структуру, стремимся к тому, чтобы предприятие было современным и открытым. Наша цель — чтобы на долговом рынке имя «Атомстройкомплекс» знали так же хорошо, как на строительном — как профессионала и надежного партнера.

Компания «Атомстройкомплекс» образована в 1995 г. Более 10 лет застройщик входит в тройку лидеров по вводу жилья в Екатеринбурге и Свердловской области. Суммарный плановый ввод недвижимости компанией в 2021-2023 гг. ожидается на уровне 800 тыс. кв. м, текущий портфель проектов составляет порядка 2,2 млн кв. м. В конце прошлого года рейтинговое агентство «АКРА» повысило кредитный рейтинг организации до уровня ВВВ+ (прогноз «стабильный»).

Ранее Валерий Ананьев отмечал, что выход на Московскую биржу является первым шагом для выхода застройщика на IPO.

Добавим, что уральские компании активно выходят на биржу. Как сообщал DK.RU, в начале 2020 г. компания «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировала выпуск биржевых облигаций на 4 млрд руб. Кроме того, в 2019 г. на биржу вышла сеть фитнес-центров Bright Fit. В конце октября 2019 г. Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций торгового предприятия «Кировский» объемом 1,2 млрд руб., а позже включила облигации гипермаркета «Гипербола» в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Их выпущено 400 тыс. штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.