«Где бесплатно — невыгодно». УГМК предлагает сделать все парковки в Екатеринбурге платными

Компания предлагает реорганизовать все парковочные пространства в городе, введя плату за их использование. Участники дискуссии полагают, что это может навредить бизнесу.

Дочерняя компания УГМК — «УГМК-Телеком» — предложила сделать в Екатеринбурге все парковочные пространства платными, пишет JustMedia.ru. Такое мнение руководство компании высказало во время круглого стола, посвященного парковочным пространствам города, которое прошло на площадке уральского института управления РАНХиГС.

Генеральный директор «УГМК-Телеком» Владимир Ланских рассказал, что в конце ноября 2020 г. состоялось совещание, где было принято решение сделать все парковочное пространство Екатеринбурга платным. Исключения должны составить парковки у социальных объектов или для маломобильных групп граждан:

Эксплуатировать парковочные пространства лучше поручать коммерческой структуре, — заявил Владимир Ланских.

Заместитель главы Октябрьского района по вопросам благоустройства Александр Щелконогов поддержал предложение упразднить бесплатные парковки, по его словам, это должно стимулировать горожан пересесть на общественный транспорт:

Надо как можно больше минимизировать количество бесплатных мест, их невозможно содержать. Граждане у нас считают: то, что бесплатно — то мое. Наша цель, чтобы люди пересаживались на общественный транспорт.

Компания «УГМК-Телеком» готова инвестировать в развитие этой системы. Она предлагает модернизировать платные парковки, разработать новое ПО, установить паркоматы, создать приложения и веб-сайт для удобной оплаты, организовать контактный центр. Также компания готова взять на себя уборку парковок:

Но внедрение системы потребует внесения изменений в законодательство. Например, сейчас нельзя организовывать платные парковки на территориях, прилегающих к социальным объектам. Там, где бесплатно, нам невыгодно. Можно предусмотреть возможность условно бесплатной парковки, когда автомобиль может припарковаться без оплаты на три часа, например, а если время превышено, то придется заплатить за весь период парковки.

При этом Владимир Ланских предлагает пересмотреть тарифы платных парковок города и ввести абонементы на посуточную и почасовую оплату. Оплачивать парковку предлагается раз в месяц в приложении.

Начальник отдела в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» Алексей Цариков полагает, что полный отказ от бесплатных парковок может навредить бизнесу, например, торговым точкам в центре города. Если покупатели и посетители ресторанов не смогут бесплатно парковаться, то трафик в заведениях может упасть.

DK.RU рассказывал, что на данный момент в городе действует свыше 2 тыс. 600 платных парковочных мест, однако эффективность их работы до сих пор вызывает вопросы. Представитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышев обращался в прокуратуру с просьбой проверить работу платных парковок в Екатеринбурге. В частности, много вопросов вызывает система выставления штрафов:

Платная парковка у нас уже 5 лет, за все время существования этой (безусловно, нужной для города) системы было потрачено 300 млн руб. Система штрафов не налажена, данные о том, сколько водителей платят, отсутствуют (администрация говорит, что это служебные данные).

Чиновники утверждают, что автомобилисты, которые не платят за парковку, получают штрафы, а с 2021 г. система контроля усилится и штрафовать за нарушения будут еще чаще.

Добавим, что «УГМК-Телеком» является фирмой, которая контролирует большинство камер видеофиксации в Свердловской области. Ранее DK.RU рассказывал, что компания является оператором камер на Серовском тракте.

В августе 2018 г. стало известно, что «УГМК-Телеком» участвовал в конкурсе на установку не менее 66 стационарных и 67 передвижных комплексов автофиксации. Стоимость контракта 265 млн руб.

Депутат Заксобрания Александр Ивачев ранее говорил, что 75% от всех уплаченных штрафов получает компания-оператор, оставшиеся 25% идут в бюджет области: