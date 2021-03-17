«Он ведет разрушительную политику». Сотрудники уральского вуза требуют уволить ректора

Педагоги консерватории недовольны низкими зарплатами, увольнениями профессоров и состоянием корпусов вуза. С официальным письмом они обратились в Минкульт РФ.

Члены преподавательского состава Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского обратились к Министерству культуры РФ с требованием уволить ректора вуза — Валерия Дмитриевича Шкарупу. Соответствующее обращение в министерство направил профсоюз преподавателей «Университетская солидарность».

В обращении, которое есть в распоряжении DK.RU, сказано, что причиной недовольства педагогического состава стали «многочисленные, доказанные в суде факты нарушения трудового законодательства, дискриминация профсоюзных активистов и развал образовательного процесса в первом музыкальном вузе на территории Урала»:

Руководство Консерватории отметилось увольнениями видных преподавателей, в частности профессора Белоглазова и доцента Романовой. Фактически разрушена система набора новых студентов, количество и, главное, качество абитуриентов стремительно падает. Материальная база и состояние корпусов оставляют желать много лучшего: нет нормальной мебели, состояние музыкальных инструментов неудовлетворительное, в одном из корпусов нет даже общего гардероба. Зарплата преподавателей ничтожна, а т.н. эффективные контракты распределяются администрацией абсолютно произвольно. Особо отметим положение концертмейстеров — важных участников учебного процесса. Их работа стоит (по мнению администрации) около ста рублей в час, они исключены из числа профессорско-преподавательского состава (ППС) и тем самым выведены из-под действия «майских указов президента».

Авторы обращения добавляют, что противостояние ректора и профсоюза длится несколько лет. За это время члены профсоюза выиграли в суде 11 исков и зафиксировали десятки нарушений трудового законодательства.

Многочисленные попытки со стороны нашего профсоюза наладить адекватный диалог с руководством университета так и не нашли разумного отклика со стороны администрации, — сказано в обращении к Министерству культуры РФ.

Добавим, что советский российский пианист и музыкальный педагог Валерий Шкарупа занимает пост ректора Уральской консерватории имени М. П. Мусоргского с 2010 г. Пока что ректор публично не ответил на обвинения профсоюзной организации. DK.RU будет следить за развитием конфликта.

Добавим, что на данный момент идет реконструкция здания консерватории на Ленина, 26. Как рассказывал DK.RU, работы по реставрации закончатся в августе 2021 г. Из федерального бюджета на этот проект было выделено 250 млн руб. двумя траншами.