Индекс Мосбиржи с января вырос на 9%, растут индексы США: экономика развернулась к росту?

«Мнения аналитиков относительно ближайших перспектив рынка поляризовались: продолжение роста на основе новых стимулов или снижение ввиду высокой переоценки акций технологического сектора».

Владимир Бобряшов, директор екатеринбургского офиса инвесткомпании General Invest:

— По итогам чрезвычайно волатильной прошедшей недели основные глобальные индексы закрылись все же ростом и довольно значительным. Индекс S&P 500 вырос на 2,6%, индекс Dow Jones подскочил на 4,1%, и даже Nasdaq Composite, несмотря на американские горки техсектора, смог укрепиться на довольно приличные 3,1%.

Президент США Джо Байден утвердил законопроект о предоставлении помощи экономике США на $1,9 трлн, что вкупе с новостями о прогрессе вакцинации и открытии экономики усилило ротацию в циклические акции. В то же время новые скачки роста доходностей казначейских облигаций США создавали повышенную волатильность в бумагах технологического сектора.

Несмотря на неоднократные заявления ФРС США об отсутствии намерения поднимать ставки и сворачивать программы покупки бумаг, инвесторы продолжают закладывать в цены облигаций сценарий более раннего повышения ставок, отчасти и потому, что ФРС США недостаточно активно, по их мнению, реагирует на происходящее на рынке бондов.

Мнения аналитиков относительно ближайших перспектив рынка довольно сильно поляризовались. Одни прогнозируют продолжение роста на основе новых стимулов, восстановления экономики и сдержанной инфляции, а другие ожидают снижения ввиду высокой переоценки акций технологического сектора и сохранения значительного потенциала роста доходностей облигаций в преддверии сворачивания цикла смягчения.

На этой неделе состоится долгожданное заседание Федеральной резервной системы США, по итогам которого инвесторы больше всего хотят услышать комментарии, а возможно, и какие-то решения ФРС в отношении масштабной распродажи на рынке казначейских облигаций. ФРС также представит обновленные прогнозы экономического роста и так называемую «точечную диаграмму» — прогноз изменения процентных ставок от всех представителей Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Как пишут наблюдатели, предстоящее заседание станет, возможно, одним из самых важных для ФРС и Пауэлла за последнее время, поскольку оно покажет способность регулятора стабилизировать рынки.

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Кроме того, экономический календарь этой недели включает отчеты о промышленном производстве, объемах строительства нового жилья, первичных заявках на пособия по безработице. На повестке недели также заседания Банка Англии и Банка Японии по ставкам. От обоих заседаний не ждут изменения монетарной политики.

Индекс МосБиржи продемонстрировал на прошлой неделе отличную динамику, преодолев психологически значимую отметку 3500 пунктов и установив новый исторический максимум. По итогам недели рост индекса составил 3,7%, а с начала года — почти 9%.

Во главе роста по-прежнему был нефтегазовый сектор на фоне ожиданий сохранения повышенных цен на нефтяном рынке в результате позиции ОПЕК+ и Саудовской Аравии не повышать объемы добычи. Акции Лукойла подскочили в цене еще на 9,3%, бумаги Роснефти укрепились на 5,4%, акции Татнефти взлетели на 15,9%.

Однако на прошлой неделе позитивной динамикой отличились не только нефтяные бумаги. На товарных рынках базовых металлов также продолжается феерия роста цен, что толкает вверх бумаги Северстали (+5,1%), НЛМК (+1,2%), ММК (+1,9%).

Резкий рост на высоких оборотах показали бумаги TCS Group (+13,3%), укрепляющиеся на недавней сильной отчетности и комментариях менеджмента, прозвучавших во время пресс-конференции.

На текущей неделе отечественный рынок будет реагировать на динамику нефтяных котировок, а также на итоги заседания ФРС США и их последствия для глобального рынка.

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