Вывод денег из бизнеса станет сложнее: ФНС получила расширенный доступ к банковским данным

Теперь налоговая сможет узнать реальных распорядителей денежных средств по счету, даже если он открыт на номинальное лицо, и сможет быстрее пресекать вывод денег из бизнеса.

С 17 марта Федеральная налоговая служба получила расширенный доступ к банковской тайне — соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ президент Владимир Путин подписал 17 февраля, сегодня они вступили в силу. Как пишет VTimes, согласно поправкам, теперь банки обязаны выдавать по запросу налоговой самые разные документы, от копий клиентских паспортов и доверенностей на распоряжение деньгами до договоров на открытие и заявлений на закрытие счета, а также сведений о бенефициарных владельцах. Предоставить данные нужно будет в трехдневный срок.

Кроме того, налоговая может запросить данные физлица — для этого достаточно получить согласие главы вышестоящего налогового органа или уполномоченного представителя федерального органа исполнительной власти. Ранее ФНС могла запрашивать у банков сведения об операциях физлиц только в рамках налоговых проверок.

Как считают юристы, главный риск поправок в том, что ФНС будет законно, по запросу получать доступ к информации, которую в рамках проверок собирают банки: кто реально получает доход от операций, компаний и счетов. При этом некоторые банки активно передавали такую информацию и раньше. Теперь же ФНС сможет получить данные у держателей реестра акционеров — до сих пор его они чаще банков отказывались передавать налоговикам эти сведения, говорит партнер МЭФ PKF Александр Овеснов.

Так налоговая сможет быстрее узнавать реальных распорядителей денежных средств и быстрее пресекать вывод денег из бизнеса, полагает партнер EY Алексей Нестеренко. Банки должны будут передавать информацию за три дня, тогда как раньше процедура могла занять больше месяца, и владельцы компании могли успеть вывести деньги.

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Получение налоговой доступа к доверенностям на распоряжение деньгами — ключевой риск. В таких случаях рискуют предприниматели, у которых есть задолженность перед ФНС, либо же налоговые долги есть у их компании. Раньше бизнес нередко мог открыть счет на номинальное лицо и получить доверенность на управление им, и налоговая не могла взыскать деньги с такого счета, так как он принадлежит другому человеку. Сейчас же налоговые смогут выявить истинного распорядителя средств и взыскать долг с него, говорит Алексей Нестеренко.

В ФНС обещали ранее, что налоговые поправки не повлияют на добросовестных людей и компании, но изменения должны сделать риск-ориентированный подход во время проверок более эффективным и помочь предотвратить ущерб из-за уклонения от уплаты налогов, писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.