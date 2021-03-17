Охотничьи угодья Валерия Малышева: «Здесь любят отдыхать уральские олигархи»

Уральский предприниматель за 15 лет построил в Свердловской области охотничье хозяйство, которое может конкурировать с лучшими хозяйствами Европы. Охотиться там можно на кабанов, лосей и не только.

В Свердловской области в третий раз прошли соревнования по спортивной добыче кабана. Примечательно, что мероприятие носило частный характер и проходило на территории охотхозяйства уральского предпринимателя.

Речь идет о «Волковском охотхозяйстве», которое расположено в Артинском районе Свердловской области и принадлежит предпринимателю Валерию Малышеву, собственнику и основателю сети клиник «Здоровье 365» и строительной компании «Ривьера Инвест Екатеринбург».

Дмитрий Панов и Валерий Малышев

Видео с прошедших соревнований выложил заядлый охотник и предприниматель Дмитрий Панов, который также является автором YouTube канала «Охота в России».

Среди участников соревнований были замечены владельцы «Общества Малышева, 73» Игорь Заводовский и Константин Погребинский, владелец ГК «Транссибурал» Сергей Мазуркевич и другие.

Во время соревнований для участников готовил шеф-повар ресторана «Малиновка» Сергей Боиштян

В «Волковском охотхозяйстве» более 1000 кабанов, европейские лани, благородные олени, маралы, свыше 200 лосей и даже яки.

Маралы «Волковского охотхозяйства»

Как говорит автор видео, в охотхозяйстве любят охотиться и отдыхать бизнесмены. Валерий Малышев рассказал, что приобрел хозяйство достаточно давно:

Хозяйство я приобрел 15 лет назад, начал его развивать практически с нуля: зверь уже был, но не в таком количестве, как сейчас. Не было ни подсобных помещений, ни егерских постов. Постепенно мы сделали три водоема, протянули электричество, построили небольшую деревню, провели газ и каждый год хозяйство пополняется чем-то новым. Я был на охоте в Европе во многих странах, в Африке. Посмотрел, как там все организованно, и сделал у нас в хозяйстве по образу и подобию.

Собственник рассказал, что в этом году пришлось поставить даже собственный элеватор, потому что только на корм поросятам требуется больше 200 тонн пшеницы в год.

Помимо элеватора в хозяйстве есть несколько гостевых домиков, банный комплекс, летние кухни, охрана и многое другое.

Банный комплекс украшает чучело зубра, которого добыл Валерий Малышев. Вес трофея почти 900 кг

Также в охотхозяйстве есть три водоема глубиной от 3 до 5 метров, в которых водится 13 видов промысловых рыб: есть чебак, веслонос, стерлядь, форель, карп, дикий сазан, судак, лещ, сиг. Проводятся соревнования по ловле рыбы на удочку.

Сумму инвестиций в охотхозяйство Валерий Малышев не раскрыл, но уточнил, что они были «существенные»:

Но ты же делаешь это для себя, для души, для друзей. У нас есть клуб охотников, куда входит 18 человек, все довольны, мы устраиваем праздники несколько раз в год. В основном у нас проводятся большие загонные охоты, например, на лося, и соревнования по спортивной добыче кабана на точность попадания, балльная система. Добываем только сеголеток кабана. Сеголетки сейчас уже больше 50 кг. Больших кабанов секачей не добываем совсем — они уже сами защищаются от волков. Охота на кабана проходит с вышки. После охоты егеря на месте все разделывают, упаковывают мясо, и охотники счастливые уезжают домой с добычей.

Валерий Малышев рассказывает, что охота в хозяйстве открыта для всех в рамках охотничьих туров. В стандартный тур входит три лицензии на кабана и одна на лося. Такая охота длится три дня и две ночи, охотнику предоставляется трехразовое питание, баня, в тур также входит рыбалка. Такой тур стоит 250 тыс. руб. на одного охотника.

Летом есть рыбацкие туры стоимостью 25 тыс. руб. За эти деньги можно рыбачить два дня и забрать 16 кг рыбы. Охота на кабана в хозяйстве стоит 50 тыс. руб.:

Обычно больше пяти охотников мы не размещаем, поскольку у нас клубная система. Всем приезжим мы рады, техника никакая не нужна, у нас все есть: егерская разделка, вакуумирование мяса, заморозка и прочее.

По итогам соревнований Игорь Заводовский занял третье место. Он получил в подарок возможность посетить рыбацкий тур

Подробнее про прошедшие соревнования можно узнать из видео:

DK.RU рассказывал, что предприниматели и власти Среднего Урала давно выступают за то, чтобы превратить регион в Мекку охотничьего туризма. Еще в 2019 г. на выставке «Калибр 20.19», посвященной активному отдыху, Сергей Мазуркевич отмечал, что драйвером туристической отрасли может стать трофейная охота: