Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года в Свердловской области»

Компании, реализующие товары и услуги на зарубежных рынках, могут побороться за звание лучших в 11 разных номинациях. Заявки принимаются до 25 марта Центром поддержки экспорта (подразделение СОФПП).

Конкурс проводится при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области и Российского экспортного центра.

Для победителя в каждой номинации предусмотрен приз: сертификат на участие в международном выставочно-ярмарочном мероприятии на территории либо за пределами РФ в 2022 году с индивидуальным стендом.

«Мы проводим конкурс «Экспортер года» уже седьмой год. Его цель — стимулировать развитие несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг. Важно показать и поощрить лучшие примеры управления экспортными проектами в малом и среднем бизнесе. С каждым годом на конкурс поступает все больше заявок, число экспортеров растет. В текущем году у нас появилась новая номинация — «Прорыв — впервые в экспорте». Попытать удачу могут компании даже с минимальным опытом», — прокомментировал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

«Экспортер года в сфере промышленности» (предусмотрены отдельные номинации для микробизнеса, малого бизнеса и среднего бизнеса);

«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;

«Экспортер года в сфере услуг»;

«Экспортер года в сфере высоких технологий»;

«Трейдер года» (предусмотрены отдельные номинации для микробизнеса, малого бизнеса и среднего бизнеса);

«Прорыв — впервые в экспорте» (для начинающих экспортеров);

«Прорыв года».

К участию в конкурсе допускаются компании, зарегистрированные в Свердловской области и поставляющие продукцию, товары или услуги на экспорт. Заявка подается в электронном виде: нужно заполнить анкету, размещенную на сайте Российского экспортного центра. На данном этапе у экспортера запрашивается только электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН).

Отбор компаний проводит специально созданная комиссия, в которую входят представители региональных министерства инвестиций и развития, министерства международных и внешнеэкономических связей, иных органов государственной власти, СОФПП, Уральской торгово-промышленной палаты, некоммерческих объединений предпринимателей, а также руководители проектных направлений аналитического центра «Эксперт» и журнала «Эксперт-Урал».

«Так же, как и в прошлом году, все прошедшие отбор заявки автоматически будут рассмотрены на Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». В прошлом году один из региональных победителей выиграл и федеральный конкурс в своей номинации. Это дополнительная мотивация и серьезное признание для компаний», — добавила руководитель Центра поддержки экспорта Свердловской области Елена Сиятовская.

Центр поддержки экспорта оказывает комплексную поддержку начинающих и действующих экспортеров. В 2020 году благодаря его участию на экспорт была выведена 91 компания. Всего в минувшем году ими заключено 240 экспортных контрактов поставки продукции в 46 стран мира на сумму 26,42 млн долларов США.

Подробная информация на сайте областного фонда по ссылке.