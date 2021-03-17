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Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года в Свердловской области»

Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года в Свердловской области»
Иллюстрация: СОФПП

Компании, реализующие товары и услуги на зарубежных рынках, могут побороться за звание лучших в 11 разных номинациях. Заявки принимаются до 25 марта Центром поддержки экспорта (подразделение СОФПП).

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Конкурс проводится при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области и Российского экспортного центра.

Для победителя в каждой номинации предусмотрен приз: сертификат на участие в международном выставочно-ярмарочном мероприятии на территории либо за пределами РФ в 2022 году с индивидуальным стендом.

«Мы проводим конкурс «Экспортер года» уже седьмой год. Его цель — стимулировать развитие несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг. Важно показать и поощрить лучшие примеры управления экспортными проектами в малом и среднем бизнесе. С каждым годом на конкурс поступает все больше заявок, число экспортеров растет. В текущем году у нас появилась новая номинация — «Прорыв — впервые в экспорте». Попытать удачу могут компании даже с минимальным опытом», — прокомментировал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года в Свердловской области» 1

Конкурс проводится в следующих номинациях:

  • «Экспортер года в сфере промышленности» (предусмотрены отдельные номинации для микробизнеса, малого бизнеса и среднего бизнеса); 
  • «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;
  • «Экспортер года в сфере услуг»;
  • «Экспортер года в сфере высоких технологий»;
  • «Трейдер года» (предусмотрены отдельные номинации для микробизнеса, малого бизнеса и среднего бизнеса);
  • «Прорыв — впервые в экспорте» (для начинающих экспортеров);
  • «Прорыв года».

К участию в конкурсе допускаются компании, зарегистрированные в Свердловской области и поставляющие продукцию, товары или услуги на экспорт. Заявка подается в электронном виде: нужно заполнить анкету, размещенную на сайте Российского экспортного центра. На данном этапе у экспортера запрашивается только электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН).

Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года в Свердловской области» 2

Отбор компаний проводит специально созданная комиссия, в которую входят представители региональных министерства инвестиций и развития, министерства международных и внешнеэкономических связей, иных органов государственной власти, СОФПП, Уральской торгово-промышленной палаты, некоммерческих объединений предпринимателей, а также руководители проектных направлений аналитического центра «Эксперт» и  журнала «Эксперт-Урал».

«Так же, как и в прошлом году, все прошедшие отбор заявки автоматически будут рассмотрены на Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». В прошлом году один из региональных победителей выиграл и федеральный конкурс в своей номинации. Это дополнительная мотивация и серьезное признание для компаний», — добавила руководитель Центра поддержки экспорта Свердловской области Елена Сиятовская.

Центр поддержки экспорта оказывает комплексную поддержку начинающих и действующих экспортеров. В 2020 году благодаря его участию на экспорт была выведена 91 компания. Всего в минувшем году ими заключено 240 экспортных контрактов поставки продукции в 46 стран мира на сумму 26,42 млн долларов США.

Подробная информация на сайте областного фонда по ссылке.

Автор: Гринина Ирина
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