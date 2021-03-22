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Ак Барс Банк начал прием заявок на льготные кредиты для бизнеса под 3%

Ак Барс Банк начал прием заявок на льготные кредиты для бизнеса под 3%
Иллюстрация: Ак Барс Банк

Ак Барс Банк присоединился к госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0. Она реализуется в соответствии с постановлением правительства от 27.02.2021 от № 279.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

На льготные кредиты по ставке 3% годовых могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели из невосстановившихся отраслей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и ранее получившие кредит в рамках постановления правительства РФ от 16 мая 2020 г. №696 (программы ФОТ 2.0).

Средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением любой предпринимательской деятельности, включая расходы на выплату зарплаты сотрудникам, а также на платежи по процентам и основному долгу по кредитным договорам. Исключение — выплата дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале, осуществление благотворительности.

Кредитные договоры заключаются сроком до одного года. Размер кредита определяется исходя из минимального размера оплаты труда на каждого работника в расчете на 12 месяцев и не может превышать 500 млн рублей.  Причем в течение первых шести месяцев предоставляется отсрочка по уплате процентов и основного долга.

Для сохранения льготной процентной ставки заемщик должен сохранить не менее 90% численности персонала в течение всего срока действия кредита.

Получить кредит можно до 1 июля 2021 года.

ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 12.08.2015.

Автор: Гринина Ирина
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