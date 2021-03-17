«Из выделенного миллиарда мы не получили ни рубля»

Основатели двух российских брендов одежды — один специализируется на толстовках и худи, другой — на костюмах для политической и бизнес-элиты — высказались о диалоге с чиновниками и помощи государства.

В разгар коронакризиса власти решили поддержать предприятия легкой промышленности. В России их ок. 22 тысяч. Но в список пострадавших от кризиса попали лишь тридцать — это компании с выручкой свыше 2 млрд руб. и штатом от 200 человек. Они могут рассчитывать на льготные кредиты на пополнение оборотного капитала, их нельзя банкротить, государство следит за их финансово-экономическим состоянием. В 2020 г. правительство выделило этим игрокам на погашение процентов по кредитам 1 млрд руб.

Остальным негласно предложили «выплывать» самостоятельно.

Что сегодня нужно предпринимателям для развития, какова реальная ситуация в легкой промышленности, рассказали участники рейтинга «ТОП-100 выдающихся молодых предпринимателей Екатеринбурга» экосистемы we-enter.ru Артем Миронов, основатель бренда демократичной одежды QUOKKA, и Дмитрий Шишкин, основатель портновской мануфактуры SHISHKIN, которая обшивает политическую и бизнес-элиту.

Получается, при распределении помощи от государства средний и малый бизнес остался не у дел?

Артем Миронов: Государство поддержало крупные предприятия, которых в стране не так много. Предположу, что это своего рода реакция на экстренную перенастройку производств для выпуска СИЗ (халатов, масок и тому подобное) в период пандемии. Она потребовали от компаний серьезных инвестиций, кто-то взял кредиты. Логично, что государство решило пойти им навстречу.

В итоге сектор получил помощь, однако компании, как наша, остались за бортом. Но проблема даже не в этом: других мер поддержки правительство, в частности областной Минпромторг, не предлагает. В июне президент РФ рекомендовал региональным властям выдать предприятиям легпрома компенсацию на интернет-продвижение. Мы ее не дождались, в отличие от москвичей.

Наша компания, как и десятки владельцев других швейных производств региона, получила письмо с просьбой предоставить данные о численности сотрудников и затратах на продвижение. Подготовили, отправили — ответом нам была тишина.

Местный Минпромторг запрашивает данные для аналитики, изучает конкуренцию, мониторит загрузку предприятия. Периодически информирует нас о постановлениях или мероприятиях, как правило, в текущий день или даже постфактум. Но реальной помощи мы пока не увидели. Разве что считать таковой выдачу разрешения на работу в период самоизоляции.

Мы бизнесмены и, конечно, ищем выходы самостоятельно. Получили 200 тыс. руб. на маркетинг через конкурс Свердловского фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Взяли у Фонда займы на 3 млн руб. Участвуем в форумах и конференциях, посвященных продвижению и рекламе. Подключаемся к созданию в РФ швейных клубов и комьюнити, помогаем другим людям войти в этот бизнес. В общем, не сидим на месте, но при поддержке государства достичь глобальной цели «Make shveyka great again*» — как мы ее для себя сформулировали — было бы легче.

Артем Миронов. Источник фото: архив компании

Вы сами выходили с предложениями и инициативами к чиновникам?

Артем Миронов: В рамках «Клуба молодых промышленников» мы организуем встречи производственников со всей страны с представителями Минпромторга. Здесь, на месте, я участвовал в круглом столе, посвященном поддержке легкой промышленности. Там присутствовали президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, люди из Министерства промышленности и науки, Департамента по труду и занятости населения, СОФПП. Производители попросили помочь им в организации и финансировании участия в профильных деловых и выставочных мероприятиях в России и за рубежом. Для развития бизнеса это важно, но очень затратно, особенно для небольшой компании.

В Свердловской области, впрочем, как и в других регионах, специалисты легпрома «варятся в своем соку» — нет институтов повышения квалификации. Поэтому учимся друг у друга: у коллег, которые стажировались в Москве или за границей.

На круглом столе мы затронули тему упрощенного включения МСП в реестр российской промышленной продукции. Этот процесс занимает порядка трех месяцев и требует значительных материальных и человеческих ресурсов.

Команда QUOKKA. Источник фото: архив компании

К сожалению, сейчас с федеральным Минпромторгом конструктивный диалог не складывается. Государство могло бы поддержать региональных игроков, создав на местах кластеры легпрома и предоставляя льготы их участникам. Но на деле развитие отрасли волнует только представителей МСП. Власти не реагируют на наши просьбы и предложения. Наверное, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, поручения Владимира Путина должны носить не рекомендательный, а обязательный характер.

Дмитрий Шишкин: В июне 2020 г. на совещании с Владимиром Путиным, посвященным ситуации в легкой промышленности, я предложил ввести в регионах субсидирование затрат, связанных с размещением продукции, компенсацией комиссии на торговых площадках и созданием собственных интернет-магазинов.

По моим подсчетам, предприятию требуется порядка 1 млн руб., чтобы вывести продукцию в сферу онлайн-торговли. Соответственно, софинансирование затрат в объеме до 50%, связанных с размещением продукции на торговых площадках и созданием собственных интернет-магазинов, позволит тысячам отечественных предприятий значительно увеличить продажи и тем самым сохранить устойчивое развитие.

Какие еще «боли», помимо проблем с получением господдержки, есть у предприятий легкой промышленности?

Дмитрий Шишкин: В составе легпрома есть швейная подотрасль и есть текстильная. К сожалению, на внутреннем рынке огромный дефицит тканей. Мы практически полностью импортируем передовые синтетическим материалы, натуральные и смесовые ткани. Если по какой-то причине они перестанут ввозиться, швейная отрасль будет парализована. Резюме: чтобы этого не произошло, надо развивать отечественную текстильную подотрасль и увеличивать объемы импортозамещения. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назвал приоритетным направлением легпрома ткацкие фабрики, выпускающие ткань для повседневной одежды. Я с ним полностью согласен.

Ранее DK.RU рассказывал, как основатель портновской мануфактуры SHISHKIN Дмитрий Шишкин презентовал коллекции спортивной одежды Putin Team на международной выставке «ISPO-2020». Главным куратором выпуска выступил российский Минпромторг.

Весной 2019 г. Дмитрий Шишкин возглавил комитет по швейной промышленности российского Союзлегпрома. Его основная задача — стать локомотивом для развития легкой промышленности страны.

*С англ. — Сделаем швейное производство вновь великим.