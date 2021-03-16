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«Целились в бензобак»: в Екатеринбурге обстреляли Merсedes

«Целились в бензобак»: в Екатеринбурге обстреляли Merсedes
Иллюстрация: mercedes-stock.be

Иномарку атаковали в середине дня у жилого комплекса «Современник». Хозяйка автомобиля узнала о ЧП от собственника охраняемой платной парковки. Лихие 90-е возвращаются?

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

С DK.RU связалась владелица машины. Она сообщила, что ее Merсedes бизнес-класса обстреляли из огнестрельного оружия и закидали кирпичами на платной парковке на ул. Раевского.

Две пули попали в задний бампер, одна — в салон. Заднее стекло машины разбито. Женщина убеждена, что злоумышленник целился в бензобак. Его действия зафиксировала видеокамера.

Хозяйка авто не догадывается, что стало поводом для агрессии. Она написала заявление в ГУМВД по Екатеринбургу.

DK.RU писал, что в 2015-17 гг. в городе действовала группа «отморозков», которые поджигали автомобили. По какому принципу они их отбирали, непонятно. Но атаки с применением огнестрельного оружия в Екатеринбурге давно перешли в категорию из ряда вон выходящих. 

Автор: Мария Смирнова
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