«Целились в бензобак»: в Екатеринбурге обстреляли Merсedes

Иномарку атаковали в середине дня у жилого комплекса «Современник». Хозяйка автомобиля узнала о ЧП от собственника охраняемой платной парковки. Лихие 90-е возвращаются?

С DK.RU связалась владелица машины. Она сообщила, что ее Merсedes бизнес-класса обстреляли из огнестрельного оружия и закидали кирпичами на платной парковке на ул. Раевского.

Две пули попали в задний бампер, одна — в салон. Заднее стекло машины разбито. Женщина убеждена, что злоумышленник целился в бензобак. Его действия зафиксировала видеокамера.

Хозяйка авто не догадывается, что стало поводом для агрессии. Она написала заявление в ГУМВД по Екатеринбургу.

DK.RU писал, что в 2015-17 гг. в городе действовала группа «отморозков», которые поджигали автомобили. По какому принципу они их отбирали, непонятно. Но атаки с применением огнестрельного оружия в Екатеринбурге давно перешли в категорию из ряда вон выходящих.