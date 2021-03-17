«СССР как страну вообще никто не имел цели разрушить. Собственно, на кой?» — Евгений Енин

«Страной долго правили негодяи и бандиты, но в 91-м нам удалось вернуться на столбовую дорогу истории». 30 лет назад не стало Советского Союза, а общество так и не решило, как к этому относиться.

Евгений Енин, телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU:

— 30 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. Вопрос формулировался так: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»

76,4% проголосовавших ответили «да».

В декабре 91 года СССР перестал существовать.

А стигма 90-х все еще на нас.

Судя по тому, что говорят и пишут в СМИ и соцсетях, средний, то есть не очень умный и плохо образованный россиянин, имеет примерно такую картину прошлого.

СССР — великая страна, разваленная Западом с целью разворовать наши богатства. Мы — бедные несчастные жертвы предательства, ограбленные олигархами, и только сейчас мы начинаем вставать с колен, благодаря сами знаете кому, но все равно все плохо.

Не знаю, бывают ли сеансы массовой психотерапии для целых стран (я всегда считал, что массовые расстрелы эффективнее), но нам это надо. Будущее строится на фундаменте прошлого, а тот фундамент, который в головах наших ширнармасс, не совпадает с реальностью примерно полностью.

СССР не был великой державой. Способность превратить земной шар в головешку — не признак величия. Ну, больным же надо быть, чтобы считать великой страну, которая ввела крепостное право, рабство в 20-х годах прошлого века и отменила только в 70-х. Какая великая страна, если даже на стадии «развитого социализма», под занавес, зубы всем, включая детей, сверлили без наркоза. И не потому, что новокаина не было, а потому что страна такая.

Сказать, что СССР великая страна — все равно что сказать, что некто был очень сильным и здоровым человеком, но внезапно в расцвете помер. Даже не в молодости: в 74 года империя — младенец, грудничок. Как дети с генетическими заболеваниями умирают в младенчестве, так и СССР умер как жертва исторического и идеологического уродства.

Нашим (нашим — потому что я оттуда, из СССР) идеологическим базисом был марксизм, то есть предельно тупой высер, и надо быть стадом больных на голову баранов, чтобы строить что-то на основе марксизма. На нем и не строили, это невозможно, придумали чуть менее тупой ленинизм. Но в любом случае СССР был идеологической империей, основой была идея строительства коммунизма.

Не то что бы житель каждой страны об этом постоянно думает, но если прижать его к стенке и спросить: «Почему ты здесь живешь?», он напряжется и сформулирует. И формулировка любого человека будет примерно такая: «Потому что здесь норм», по какой-то там причине. Кроме гражданина СССР, который на вопрос: «Что ты здесь делаешь?» ответит: «Во-первых, строю коммунизм, во-вторых, меня отсюда не выпускают».

СССР позорно развалился не потому, что жрать было нечего, в его короткой истории случались и похуже времена. А потому что пропал смысл его существования. К 90-м большинство граждан СССР четко понимало — коммунизм мы уже точно не строим. Но «нечего жрать» во имя великой цели — это одно, а «нечего жрать», потому система управления, способ управления страной нежизнеспособны, — это другое, ну его нахрен, ваш социализм.

СССР не разваливал Запад, Запад больше всех охренел, когда эта баня упала.

СССР не разваливал Горбачев, он больше всех пытался его сохранить.

СССР как страну, территориальное образование, вообще никто не имел цели разрушить. Собственно, на кой? Мы хотели, чтобы в стране поменялись правила игры, тупые и уродливые, на правильные и честные. Чтобы зубы лечили с наркозом, а в магазинах была жрачка. Собственно, что и случилось, как только коммунистическую мерзость выгнали из Кремля.

Что такое развал СССР? Разуйте глазоньки — это смена политического строя и экономического уклада. То есть, революция. Самая настоящая, как в учебнике, проведенная партноменклатурой, которую тоже все задолбало. При поддержке задолбанных партноменклатурой народных масс.

На референдуме большинство проголосовало за сохранение СССР, только лучше, потому что за что мы должны были голосовать? Наша страна, наша Родина — СССР. Я совсем не хотел, чтобы Казахстан, где я родился, вдруг стал другой страной. Но когда СССР развалился, меньше чем через год после референдума, что-то не вышли на улицу миллионы в защиту Родины-СССР. Никто практически не вышел. А вот когда ГКЧП попытался вернуть СССР — вышли. Потому что если нормальная жизнь возможна только на другой географической карте, что делать, очень жаль, но пусть будет другая карта.

А вот Горби как раз больше всех искал варианты сделать так, чтобы и с колбасой, и без революции. И то, что революция прошла а) чертовски успешно; б) практически бескровно, делает Горбачева и Ельцина величайшими политиками 20 века, которым мы ножки должны целовать из благодарности.

Про географический развал. Дорогие мои, 20 век — век крушения последних империй. Ну это как дрейф континентов, что хочешь делай — не остановишь.

Отвал Прибалтики был неизбежен, мы их притянули силой, что мы после этого хотели? Отвал азиатчины? Быть с этими окраинами в одной стране при демократической системе управления решительно невозможно. Там феодализм и общинно-родовой строй. Представьте выборы президента СНГ и все вот эти (…)станы голосуют. Кто будет президентом при 100-процентной явке в этих чудесных (…)станах? Владимир Владимирович Путин? Нет, Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов. Оно нам надо?

Украина, Белоруссия? Ну камон, в 21 веке какая разница, где проходит официальная граница? В какой степени экстаза страны, разделенные границами, сливаются или до какой степени срутся — это уж как получится, но это никак не вытекает напрямую из воображаемых линий.

Про экономику.

Проблемы 90-х начались в 60-70-80-х, и экономически страну развалили не демократы, а коммунисты. Демократы ее спасли, потому что процветание 2000-х началось в 90-е.

Фабрики и нефтяные вышки украли олигархи? У кого украли? Если ты, человек из СССР, всерьез считаешь, что заводы принадлежали тебе, ты идиот, мой политический земляк.

Народ обокрали, денежная реформа, инфляция, девальвация? Ну, допустим, у тебя в 89 году на сберкнижке были честно накопленные несколько тысяч рублей. И что ты с ними мог сделать в 89 году? Снять со сберкнижки и засунуть себе в жопу? Это максимум удовольствия, которые ты мог от них получить, тратить эти деньги было не на что.

Кто тогда не жил, просто поверьте, для гражданина СССР квартира очень-очень среднего современного россиянина, с бытовой техникой, едой в холодильнике, «десяткой» у подъезда — это сказка и дворец султана. Так что ограбление 90-х странным образом пошло нам на пользу.

А те, кто приватизировал квартиры, сами радостно ограбили тех граждан СССР, у которых квартир не было, например, меня.

Весь жилой фонд СССР принадлежал, по Конституции, как и вообще все в стране, всем гражданам страны. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Но получить на руки часть нашего общего имущества мы смогли только при дележе заводов, в виде ваучеров. А вот квартиры, наши общие, почему-то между всеми не делили, ваучеры на них не давали. Фактически, одни граждане СССР ограбили других граждан. И что-то никого совесть не мучает.

Короче, вот правильный взгляд на прошлое.

У нас была очень даже неплохая страна. А в перспективе — прекрасная. Но преступно бездарный царь Романов довел ее до революции. Это не страшно, но неразвитость гражданского общества привела к тому, что все пересрались, не смогли навести порядок и позволили большевикам устроить госпереворот. А перестреляй из пулеметов красную сволочь — ездили бы сейчас на Руссо-Балтах.

Страной долго правили негодяи и бандиты, гори они в аду, жертвы их были огромны, но в 91-м нам удалось вернуться на столбовую дорогу истории. Мы провели чрезвычайно успешную буржуазную революцию, за которой последовала традиционная для исторического процесса реакция, но в целом пока верной дорогой идем, дорогие товарищи уважаемые господа. Если, конечно, опять не свалимся в какой-нибудь овраг, мы это умеем.

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