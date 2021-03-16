Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.03
72,96
86,98
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Главу филиала «Росспиртпрома» поймали на продаже контрафактного алкоголя

Главу филиала «Росспиртпрома» поймали на продаже контрафактного алкоголя
Иллюстрация: thetimes.co.uk

Эта организация занимается исполнением госконтрактов на вывоз, хранение и утилизацию этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъятых из незаконного оборота.

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

Глава структурного подразделения «Тюбук» (входит в АО «Росспиртпром») Дмитрий Тарасов пытался продать шесть тысяч бутылок и две тысячелитровые канистры контрафактного алкоголя, хранившиеся на складе «Росспиртпрома». Он планировал получить за них ок. 500 тыс. руб. Но был задержан сотрудниками свердловского управления ФСБ.

Тарасов отвечал за уничтожение этой продукции.

Изъятый контрафакт в случае попадания на рынок, скорее всего, использовался бы для производства некачественного алкоголя, что создало бы реальную угрозу для здоровья и жизни граждан», — пишет ЕАН.

В отношении директора «Тюбука» возбуждено уголовное дело.

Недавно DK.RU рассказывал о финале резонансного дела сына сотрудника Росгвардии. Молодой человек угнал авто друга и сел пьяным за руль. В результате аварии погибли два человека., что в деле был замешан отец обвиняемого — его уличили в подмене анализов сына.

А 1 марта Следственный комитет и ФСБ провели обыски в офисе «Мотива» в Екатеринбурге. Против генерального директора «Мотива» Алексея Артемасова возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Автор: Мария Смирнова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Общепит готовится повысить цены. Сокращать расходы некуда — экономят уже на салфеткахОбщепит готовится повысить цены. Сокращать расходы некуда — экономят уже на салфетках
  • «Занимательная социология». 46% жителей Екатеринбурга хотели бы стать чиновниками«Занимательная социология». 46% жителей Екатеринбурга хотели бы стать чиновниками
  • Общественную палату Екатеринбурга возглавил ректор УрГЭУОбщественную палату Екатеринбурга возглавил ректор УрГЭУ
  • Чистая прибыль ТМК выросла в шесть раз. Компания готовится к выплате дивидендов акционерамЧистая прибыль ТМК выросла в шесть раз. Компания готовится к выплате дивидендов акционерам
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.