Главу филиала «Росспиртпрома» поймали на продаже контрафактного алкоголя

Эта организация занимается исполнением госконтрактов на вывоз, хранение и утилизацию этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъятых из незаконного оборота.

Глава структурного подразделения «Тюбук» (входит в АО «Росспиртпром») Дмитрий Тарасов пытался продать шесть тысяч бутылок и две тысячелитровые канистры контрафактного алкоголя, хранившиеся на складе «Росспиртпрома». Он планировал получить за них ок. 500 тыс. руб. Но был задержан сотрудниками свердловского управления ФСБ.

Тарасов отвечал за уничтожение этой продукции.

Изъятый контрафакт в случае попадания на рынок, скорее всего, использовался бы для производства некачественного алкоголя, что создало бы реальную угрозу для здоровья и жизни граждан», — пишет ЕАН.

В отношении директора «Тюбука» возбуждено уголовное дело.

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