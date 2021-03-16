Ругаться и не скрывать собственную глупость. Как «плохое» поведение помогает в жизни

Алкоголь вреден, маты оскорбительны, нарушение социальных правил недопустимо. Серьезно? На самом деле именно выход за рамки правил дает нам много шансов в жизни.

Люди не могут быть ангелами. И не должны. «Плохое» поведение часто идет нам на пользу, пишет The Conversation. От чего не стоит и пытаться отказаться:

Ругательства

Есть много хорошо задокументированных преимуществ сквернословия, в том числе улучшение болевой выносливости, повышение физической силы и укрепление социальной сплоченности.

На эту тему появляются все новые исследования, одно из них показало, что ругательства могут быть эффективной стратегией переживания ярости на дороге.

В целом ругательства — дешевое, легкодоступное, некалорийное и ненаркотическое средство самопомощи — занимают первое место в этом списке.

Выпивка

Заявлено, что нет никакой безопасной доли алкоголя, любые напитки с градусом — это плохо. Однако эти напитки не теряют популярности, и при умеренном потреблении могут иметь относительно положительными.

Например, недавнее исследование показало, что алкоголь помогает лучше говорить на иностранном языке. Видимо, расслабляющие свойства алкоголя снимают беспокойство, связанное с разговором на не родном языке. Разумеется, умеренное количество алкоголя также может снизить социальную тревогу и облегчить общение с окружающими.

Скука

Вы когда-нибудь слышали, что скучно бывает только скучным людям? Из-за этого убеждения в мире скорости и постоянных событий смотрят на скучающих людей свысока, как на ленивых и лишенных воображения. Но на самом ли деле они такие?

На самом деле скука — это универсальный человеческий опыт. Психологи говорят, что скучно нам бывает из-за отсутствия намерения или цели — то есть нежелания участвовать в том, что происходит вокруг. Это похоже на пребывание в подвешенном состоянии.

Какая от этого польза? Скука заставляет нас искать смысл, стимулирующий творчество. Люди, которых намеренно утомили просмотром скучных видеороликов, значительно лучше выполняют творческие задачи впоследствии.

Глупость

Даже у глупости есть положительная сторона, или, по крайней мере, у готовности принять то, что вы чувствуете себя глупо. В статье в Journal of Cell Science микробиолог Мартин Шварце рассказывает историю о встрече со старой знакомой, одной из самых ярких личностей, которых он встречал. Оказалось, она бросила научную работу, чтобы стать юристом. Потому что, занимаясь наукой, она чувствовала себя глупо.

Это шокирующее заявление крутилось у него в голове до следующего дня, пока ему внезапно не пришло в голову, что занятия наукой и его заставляли чувствовать себя глупцом. Шварце понял, что отсутствие ответов на все вопросы заставляет нас бороться с собственной «абсолютной глупостью». Если принять это чувство, оно поможет раскрепоститься, справиться с трудностями и стерпеть ошибки, будучи окрыленным возможностью удивительных открытий.

Совершение социальных проступков

Возможно, главный вид плохого поведения — это нарушение социальных норм. Конечно, убийство другого человека — ужасный проступок. Но как насчет более приземленных актов протеста? Порой небольшое социальное нарушение необходимо, чтобы вырваться из потенциально бесконечного цикла этикета и вежливости.

В одном исследовании ученые поручили сотням студентов-старшекурсников нарушить малозначимую социальную норму и зафиксировать последствия. Один участник пробежался против движения эскалатора в торговом центре. Другой приоткрыл окна машины и громко запел. Третий сел прямо рядом со старушкой в пустом автобусе.

Выходка на эскалаторе не удалась, вызвав неодобрение. Но прохожие приветствовали и подпевали пению в автомобиле, а старушка обрадовалась возможности поболтать. В целом, когда все примеры были зарегистрированы и классифицированы, только меньшая часть нарушений была воспринята отрицательно (35,4%).

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