«Помогите детям! Для меня это станет лучшим подарком» — Евгению Куйвашеву 50

Губернатор Свердловской области отмечает 50-летие. Миллиардер Дмитрий Пумпянский пожелал ему неиссякаемой жизненной энергии, а бард Новиков «по-добрососедски» подарил именной рубанок.

Евгений Куйвашев попросил подписчиков в своем Instagram не дарить подарков к юбилею, а перечислить деньги на благотворительность:

16 марта у меня день рождения. Каждый год я прошу вас не дарить мне подарков, а вместо этого помочь детям. Сегодня в вашей поддержке нуждаются 15 малышей, которые самоотверженно борются с разными заболеваниями. Давайте поможем им. Для меня это станет лучшим подарком. Я очень рад, что благодаря этой традиции помощь получили почти полсотни детей, а значит мы с вами сделали счастливее десятки семей. За шесть лет удалось собрать более 53 млн руб., которые пошли на помощь детям. Мне приятно видеть, что подобную традицию поддерживают чиновники, спортсмены и другие известные люди нашего региона».

Коллаж из фото детей, нуждающихся в помощи. Источник: Instagram Евгения Куйвашева

Свердловского губернатора поздравили с юбилеем председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Надеюсь, что сложившееся соработничество органов государственной власти с епархиями Екатеринбургской митрополии Русской Православной Церкви, направленное на утверждение среди современников традиционных нравственных ценностей и укрепление общественного согласия, продолжится на благо жителей региона», — подчеркнул патриарх (цитата по patriarchia.ru).

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в своем поздравлении отметил, что под руководством Евгения Куйвашева Свердловская область достигла значительных успехов в социально-экономическом развитии и реализации крупных индустриальных проектов:

Я очень ценю и признателен за Ваш личный вклад в организацию ИННОПРОМа — нашей главной промышленной выставочной и дискуссионной площадки. Отдельно отмечу, что благодаря Вашему пристальному вниманию к отраслевой повестке сегодня Средний Урал является центром притяжения лучших мировых технологических практик и одним из самых инвестиционно привлекательных регионов в стране» (цитата по kommersant.ru).

Предприниматель, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский в своем поздравлении сделал акцент на поддержке бизнеса в регионе:

Уважаемый Евгений Владимирович! Примите самые искренние поздравления с юбилеем! Свердловская область как один из ключевых производственных регионов страны не раз демонстрировала всему миру возможности российской промышленности. Сегодня предприятия области стремительно обновляются, появляются новые высокотехнологичные производства, развивается наука, внедряются наилучшие природоохранные практики. И это в значительной степени Ваша заслуга. Уральский бизнес неизменно ощущает Вашу поддержку и высоко ценит Ваши усилия, направленные на развитие промышленного и человеческого потенциала, деловой активности в регионе. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и успехов в Вашей службе на благо страны! — приводит текст поздравления «Коммерсант».

Несмотря на просьбу губернатора обойтись без подарков, бард Александр Новиков преподнес ему именной рубанок. На своей странице в Facebook он написал:

Сегодня день рождения моего дорогого соседа — Губернатору Евгению Куйвашеву — 50! Памятуя, какой стол он выстрогал собственными руками, и о том, что на благотворительном аукционе «Екатерининской ассамблеи» этот стол был продан за 500 000 евро, подарил сегодня ему именной рубанок. В отряде краснодеревщиков России прибыло! С юбилеем, Евгений Владимирович! Жду и для себя чего-нибудь из мебелишки.

Источник фото: личная страница Александра Новикова в Facebook

Реквизиты для помощи детям, указанные в Instagram Евгения Куйвашева:

Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург

БИК банка: 046577674

К/с банка: 30101810500000000674

Получатель: Фонд "Живи, малыш"

Счет получателя: № 40703810516220000011

ИНН/КПП получателя: 6623996366 / 662301001

Назначение платежа: ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Напомним, Евгений Куйвашев возглавил Свердловскую область в мае 2012 г. До этого он работал в должности заместителя полпреда и полпреда Президента РФ в УрФО. А с 2007 по 2011 гг. был главой администрации Тюмени.

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