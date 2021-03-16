Макдоналдс запускает линейку горячих напитков на растительной основе

Посетители МакКафе смогут заказать капучино, латте, латте макиато, флэт уайт и пряный чайный латте на кокосовой или миндальной основе. Доплата за растительную базу составит 50 рублей.

Такое предложение родилось после детального исследования предпочтений покупателей.

Введение в ассортимент горячих напитков на растительной основе — это еще один шаг в разнообразии нашего меню, в котором представлены продукты всех групп пирамиды питания: хлеб, овощи и фрукты, говядина, рыба, птица, молочные продукты, сыр, сладости. Мы всегда тщательно подходим к отбору поставщиков и проводим многочисленные независимые проверки на соответствие производства и поставляемого ингредиента строгим российским и международным стандартам качества, — говорит Ирина Коршунова, старший директор отдела обеспечения и гарантии качества и устойчивого развития Макдоналдс Россия.

Производителем растительных основ для новых напитков в МакКафе стала компания Danone c брендом Alpro. Для их приготовления МакКафе использует линейку «For Professionals». Дистрибутором данных основ в России является ООО ТД «ПиР».

Линейка Alpro Barista идеально подходит для кофейных рецептов и радует любителей кофе своим качеством, разнообразием и идеальной плотной пенкой, отлично подходящей для техники латте-арт. Такого результата удалось достичь за счёт постоянного взаимодействия с бариста и учета запросов потребителей. Бренд Alpro — пионер в категории производства напитков на растительной основе с 40-летней экспертизой, и мы гордимся, что теперь можем радовать посетителей Макдоналдс, — отмечает Екатерина Новикова, директор по маркетингу бренда Alpro.

Кофе пользуется особой популярностью у посетителей Макдоналдс: сегодня сеть продает каждую третью чашку кофе в России, а за год россияне выпивают более 150 млн чашек кофе из Макдоналдс. Компания работает с несколькими поставщиками кофе, вместе с которыми бренд развивает кофейную категорию. В северо-западном регионе поставщиком кофе для Макдоналдс является группа компаний «Орими», а в большей части России основным поставщиком является компания Paulig.

Paulig является основным поставщиком кофе в предприятия сети Макдоналдс почти 20 лет. Качество и вкус кофейных напитков в Макдоналдс – наша общая гордость и достижение. Напитки основного прилавка и МакКафе давно являются эталоном кофейного вкуса в России, и мы рады продолжить совместную работу по построению кофейной культуры. Качество продукции – это весомый аргумент в борьбе за внимание российского потребителя. Несмотря на падение доходов населения, спрос на кофе продолжает расти. Мы прогнозируем сохранение позитивной динамики спроса на натуральный кофе в перспективе ближайших трёх лет, среднегодовой прирост в ритейле за период 2020-2024 гг., по нашим оценкам, составит 4%, в HoReCa – 11,1%, — комментирует Александр Копытов, директор по маркетингу компании Paulig.

Весь кофе Paulig создан при соблюдении принципов устойчивого развития и поступает из 100% проверенных источников, что даёт покупателям возможность отследить происхождение зерна. С 2021 года на пачках бленда Paulig Espresso Originale, который поставляется в сеть ресторанов Макдоналдс, можно увидеть сертификат Rainforest Alliance. Он подтверждает, что кофейные фермеры придерживаются устойчивых методов ведения сельского хозяйства, которые способствуют сохранению лесов и помогают смягчать последствия климатических изменений.