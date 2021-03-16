Удаленка ломает психику? Начните имитировать утренние пробки по дороге в офис

Для людей огромную роль играют ритуалы. Утренний путь на работу, который в прежней жизни многие ненавидели, оказывается, крайне важен для психики. Чем его можно заменить?

Людям на удаленке часто не хватает границы между домом и офисом. Обычно ее роль играет дорога из пункта А в пункт Б. Если вы до сих пор не научились разделять дом и работу, попробуйте имитировать маршрут из фильма «Начало времен».

Поездка на работу для многих — худшая часть дня, в первую очередь из-за пробок. Но именно это время для людей стало ритуалом, имеющим важное значение для психического здоровья и баланса между работой и личной жизнью. В таком случае импровизированные поездки «на работу» необходимы, их может заменить пробежка, прогулка на велосипеде и многое другое, пишет CNN.

До пандемии Бет Кантер часто по утрам отправлялась в аэропорт, чтобы лететь в командировку. «Я просмотрела прошлогодние записи в дневнике, где я жалуюсь, что хотела бы не разъезжать так много», — рассказывает она.

Когда началась пандемия, Кантер начала чувствовать себя очень плохо психологически. Она поняла, что пора обозначить границы и создать распорядок дня, с обязательной имитацией поездки на работу.

Я поняла, что большую часть времени в самолетах я проводила в размышлениях и рефлексии», — отмечает Кантер. Теперь по утрам она гуляет в течение часа, изучая окрестности.

«Рутина и ритуалы очень полезны для нас, потому что их мы понимаем и знаем, чего от них ожидать, — говорит старший директор по трансформации и качеству практики Американской психологической ассоциации Линн Буфка. — Благодаря этому распорядку нет необходимости думать о том, что делать дальше. Мы знаем, как пройдет наш день. Это помогает нам легко перейти из пункта А в пункт Б».

Профессор Международного университета Флориды Рави Гаджендрана объясняяет, что поездки на работу — это вынужденные паузы, которые сигнализируют о том, что пришло время перейти от рабочей идентичности к другой — такой как родитель, супруг или друг.

«Работа на полный день из дома во время пандемии затрудняет переключение между рабочими и домашними ролями», — отмечает он.

Илона Алкок, и ее муж заменили поездку на поезде на прогулки, чтобы «разделить дом и работу».

Фальшивые поездки на работу стали абсолютным спасением для меня и моего мужа, — признается Алкок. — Они дают мне повод вставать с постели каждое утро в одно и то же время и подготавливают к более продуктивному и активному дню. Прогулка на свежем воздухе оказывает огромное положительное влияние на мое психическое здоровье.

Руководитель отдела развития бизнеса Ник Шеперд с октября встает пораньше, чтобы «прогуляться и увидеть, как просыпается мир». «Люди думают, что приятно просто проснуться и прямо из постели пойти к столу, чтобы проработать весь день, — говорит он. — Но очень важно выделять время для себя перед работой».

Джозеф Невилл вместо 40 минут поездки в машине или на поезде отправляется на 40-минутную прогулку, которая помогает ему прояснить мышление.

Создание имитации

Устроить для себя искусственную поездку на работу весьма просто — нужно прогуляться, побегать или покататься на велосипеде примерно то же время, что вы раньше тратили на дорогу.

У людей, которые используют разделение, действительно более правильный баланс между работой и личной жизнью, — говорит доцент психологии Университета Джорджии Кристен Шокли.

Какую бы замену вы ни выбрали, главное — «сделать это привычкой и подготовиться к предстоящей ночи», считает Алкок. Добавление социального аспекта может сделать эту привычку более приятной и устойчивой. Кантер задействовала мужа и объявила это время «зоной обсуждения без Covid». Алкок обнаружила, что утренние беседы с супругом помогают поддерживать их «отношения крепкими на протяжении пандемии».

Буфка советует физически отделить себя от работы — перейти в другую комнату или убрать ноутбук на полку. Также нужно обратить внимание, что именно для вас ценно в концепции перехода, какое время может понадобиться для этого. Возможно, вам достаточно немного побыть в одиночестве или просто переодеться.

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