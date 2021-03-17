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Как найти своего клиента, расскажут на «Евразийской Неделе Бизнеса»

Как найти своего клиента, расскажут на «Евразийской Неделе Бизнеса»
Иллюстрация: «Евразийская Неделя Бизнеса»

Как правильно сегментировать аудиторию? Какие вопросы нужно задавать клиентам? А что может дать анализ рынка? Об этом и не только расскажут на мастер-классе 16 апреля.

В рамках форума «Евразийская Неделя Бизнеса» пройдёт мастер-класс «Анализ целевой аудитории и разработка бренд-стратегии». Его проведут Мария Кукушкина, директор по маркетингу Z&G.Brаnding и Владимир Жолобов, директор Z&G.Brаnding, руководитель «Eurasian Marketing Week».

Участники мастер-класса смогут проанализировать свой рынок и рынок конкурентов, узнают, как разработать позиционирование (бренд-стратегию) и сформировать ценности и образ бренда.

Мастер класс, посвященный разработке бренд-стратегии, проводится каждый год в рамках «Евразийской Недели бизнеса». Его участники предыдущих лет отмечают: спикеры дают много полезной и прикладной информации.

«Отличный мастер-класс. Радует, что был предоставлен бриф, по которому команды сделали разные бренд-платформы»,  — рассказывает Елена Белоусова, маркетолог СКБ Контур.

Анна Гашкова, коммерческий директор, ГК «Скон», поддержала предыдущего спикера и отметила: в процессе работы становится понятно, как применить полученные советы в своей бизнес-области.

«Системно, доступно, интерактивно», — добавила она.

Регистрация участников с максимальной скидкой до 15 марта на сайте.

Телефон / WhatsApp: +7(932)613-88-66

Автор: Гринина Ирина
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