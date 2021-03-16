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«Собачий» парк на Ясной благоустроят для людей. Каким он будет — рендеры

«Собачий» парк на Ясной благоустроят для людей. Каким он будет — рендеры
Иллюстрация: Проектная документация

Администрация Екатеринбурга хочет привести в порядок парк 50-летия ВЛКСМ. Наступать на грабли чиновники не стали — и спросили горожан, каким они хотят его видеть после реконструкции.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Парк имени 50-летия ВЛКСМ расположен в квартале улиц Ясной – Шаумяна – Чкалова. За ним закрепилось определение «собачий», поскольку там гуляет много собаководов. Для других категорий посетителей он сейчас не слишком хорошо приспособлен.

Одной из основных проблем парка имени 50-летия ВЛКСМ является сезонное пересыхание или же, наоборот, переполнение водоемов, расположенных на его территории. Здесь отсутствует освещение, универсальные спортивные площадки, современные малые архитектурные формы: скамейки и урны», — отмечают в мэрии.

В Екатеринбурге вопросы благоустройства общественных пространств не раз становились камнем преткновения. Потому перед принятием решения о будущем парка 50-летия ВЛКСМ Администрация предложила горожанам проголосовать за концепцию рекреационного пространства на официальном портале Екатеринбурга. Опрос завершился 1 ноября 2020 г.

Вчера в мэрии сообщили, что максимальное количество голосов собрал проект компании «Челябтяжмашпроект».

«Собачий» парк на Ясной благоустроят для людей. Каким он будет — рендеры 1

Эскизный проект подразумевает реконструкцию сложившейся дорожно-тропиночной сети, организацию входных групп, благоустройство прибрежной зоны и дополнительное озеленение рекреационного пространства в квартале улиц Ясной, Шаумяна и Чкалова, — комментируют чиновники.

«Собачий» парк на Ясной благоустроят для людей. Каким он будет — рендеры 2

«Собачий» парк на Ясной благоустроят для людей. Каким он будет — рендеры 3

В парке появятся зоны для занятий спортом, беговые дорожки, детские площадки и философский сад. В проекте предусмотрена отдельная (и только одна) площадка для выгула и тренировки собак.

«Собачий» парк на Ясной благоустроят для людей. Каким он будет — рендеры 4

«Собачий» парк на Ясной благоустроят для людей. Каким он будет — рендеры 5

Предложения по благоустройству парка можно внести до 23 марта 2021 г. на официальном портале Екатеринбурга. Специалисты учтут отклики и начнут разрабатывать проектно-сметную документацию. Работы по реконструкции парка начнутся в текущем году и завершатся до 2023 г., когда Екатеринбург отпразднует 300-летие.

Напомним, что в Екатеринбурге широкий резонанс вызвали действия руководства Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) по строительству бассейна в парке рядом с учебным заведением. В 2019 г. там вырубили более 50 деревьев. Активисты решили остановить эти работы. Они не только собрали более 2500 подписей, но и провели акцию по высадке деревьев на месте вырубленных.

Ранее DK.RU рассказывал, что уже в этом году в трех парках — Юго-Западном, Мало-Истокском и Калиновском — начнутся работы по благоустройству. Областная программа, в рамках которой они запланированы, рассчитана до 2024 г.

В Шарташском лесопарке собираются создать региональный рекреационно-оздоровительный кластер общей площадью свыше 3 тыс. га. DK.RU подробно рассказывал о том, как это будет выглядеть

А вот давно ожидаемой глобальной реконструкции ЦПКиО может не случиться. 

Фото в тексте: официальная проектная документация.

Автор: Виктория Говорковская
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