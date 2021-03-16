Новая всероссийская инженерно-архитектурная премия стартует в рамках 100+ TechnoBuild

В рамках Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild появилось новое направление — всероссийская инженерно-архитектурная премия 100+ AWARDS, которая станет своеобразным инженерным «Оскаром».

Премия 100+ AWARDS создана, чтобы поощрить специалистов и творческие коллективы, внесшие существенный вклад в развитие архитектурно-строительной науки, проектирование, девелопмент объектов капитального строительства в России.

Уже семь лет на 100+ собираются ведущие специалисты отрасли со всего мира. Это люди, чьи знания и компетенции можно назвать действительно уникальными: именно они создают новые технологии, придумывают передовые формулы и принципы, которыми затем пользуются все. Очень правильно использовать их опыт и наградить передовые компании и конкретных людей, выводящих строительство на новый уровень. Поэтому в состав экспертного совета и жюри войдут признанные в стране и мире инженеры и специалисты строительной отрасли, — отметил сенатор РФ, заместитель председателя оргкомитета 100+ TechnoBuild Аркадий Чернецкий.

В качестве соискателей могут заявиться специалисты и творческие коллективы. Первый этап — прием заявок на участие — проводится с 15 марта по 15 мая 2021 года. С 15 мая по 30 июня организаторы проведут отбор заявок на соответствие требованиям и передадут их в экспертный совет, который составит перечень номинантов. Победителей выберет компетентное жюри.

Организаторами выступают оператор 100+ ООО «Оргкомитет Строитель» и АСРО «Гильдия строителей Урала». Торжественное награждение состоится в октябре 2021 года в рамках 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-ЭКПО».

Номинации премии:

1. Лучшее архитектурное решение (жилое здание / нежилое высотное или уникальное здание);

2. Лучшее инженерное решение (нежилое высотное или уникальное здание / промышленный объект);

3. Лучшее конструктивное решение (жилое здание / нежилое высотное или уникальное здание);

4. Лучший объект зеленого строительства;

5. Лучшая BIM-модель жилого здания;

6. Лучшее решение по созданию комфортной городской среды;

7. Лучшая инновационная разработка (материалы / технологии)

Узнать подробности и заполнить заявку на участие можно на официальном сайте forum-100.ru в разделе «Премия».