Партия «Новые люди» выбрала победителей конкурса «Марафон идей»

16 марта в «Атриум Палас Отеле» был объявлен победитель конкурса «Марафон идей», где каждый желающий мог предложить инициативу по улучшению родного города.

Конкурс носил федеральный характер, но организаторы — партия «Новые люди» — разделила инициативы по регионам, и выбирала победителя в каждой отдельной области. В общей сложности представители партии обработали более 15 тыс. конкурсных работ. Большинство из них поступило от жителей Московской области (2 189 заявки). На втором месте по активности оказался Санкт-Петербург (1064 заявки). Третьей стала Свердловская область (705 заявок).

Многие работы касались повышения финансовой грамотности, популяризации здорового образа жизни, оказания психологической помощи семьям (например, чаты помощи, где дипломированные специалисты оказывают поддержку женщинам). Некоторые предлагали организовать уроки раздельного сбора мусора и создать коворкинги для молодых предпринимателей.

В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать, — отметил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев перед вручением приза победителю конкурса в Екатеринбурга.

Самые интересные и перспективные заявки из Екатеринбурга и области сформировали шорт-лист. Их авторы выступили перед публикой с мини-презентацией. В финал проекта попали:

Фото: партия «Новые люди»

— Ирина Вершинина. Проект: ортопедический стул-рюкзак-сумка на колесиках для правильного формирования осанки у детей. Это приспособление также можно использовать в семьях, где растут дети с ДЦП. Один рюкзак-сумка стоит, по расчетам Ирины, 100 тыс. руб.

— Светлана Елисеева. Проект: «Сообщество умных путешественников». Светлана предложила организовывать интересные и полезные туры по уральским красотам, показывать все богатство и достояние края, формировать интерес у туристов к Уралу.

— Анна Строкатова. Проект: велопарковки рядом с домом. По ее словам, у каждого пятого дома в Екатеринбурге нет велопарковки, а, тем временем, горожане все чаще выбирают для передвижения этот экологичный вид транспорта. На реализацию проекта необходимо 3 млн руб.

— Александр Костров. Проект: площадки для выгула собак во дворах. Специализированные места для домашних питомцев предлагается снабдить тренажерами. Стоимость одной зоны: 300 000 руб.

— Екатерина Кострова. Проект: установка специальных контейнеров с одноразовыми пакетиками для уборки продуктов жизнедеятельности собак. Для размещения 25-ти контейнеров необходимо, по расчетам Екатерины, 135 000 руб.

— Татьяна Лысак. Проект: папа в каждой особенной семье. В рамках проекта предлагается выделять бюджет на дополнительную оплату услуг психологов, которые бы помогали родителям принять рождение ребенка с особенностями развития.

— Антон Осипов. Проект: «Яркий город». Антон предложил украсить серые районы Екатеринбурга яркими граффити. Их нарисуют в местах с высокой проходимостью, чтобы люди могли визуально радоваться наличию ярких красок. Необходимый бюджет: 300 тыс. руб.

— Владимир Сбеглов. Проект: интернет-объединение соседей. Это площадка, которая объединяет соседей и помогает им выносить на общественный суд различные инициативы и держать связь с управляющими компаниями и органами власти. Необходимый бюджет: 300 тыс. руб.

— Виталий Галкин. Проект: пункты помощи с техникой и электроникой. Виталий предложил организовать специальные помещения, в которых бы люди могли получить техническую помощь. Например, школьнику могут помочь с презентацией, а пенсионеру зарегистрироваться в соцсети или разобраться с WhatsApp.

Из представленных девяти проектов был выбран один победитель. Им стал Антон Осипов с проектом «Яркий город». Его инициатива была высоко оценена жюри. Из рук организаторов «Марафона идей» он получил сертификат на 300 тыс. руб., чтобы граффити его команды могли украсить город.

Фото: партия «Новые люди»

Все проекты, которые вышли в финал, они, безусловно, интересны, но требуют небольшой доработки. Если инициаторы захотят воплотить свои идеи в жизнь, профильные комитеты, сформированные при партии «Новые люди», обязательно им в этом помогут. Идея Антона в свою очередь может быть реализована хоть завтра, — отметил Рант Агаджанян, руководитель Свердловского регионального отделения партии «Новые люди».

Алексей Нечаев в своем финальном слове добавил: большое количество инициатив социального характера говорит о том, что люди видят проблемы вокруг себя и стремятся сделать свю жизнь комфортнее.

Люди устали от бедности. Бедности не столько в плане денег, сколько от бедности в плане визуальном, и проект, который мы выбрали в качестве победителя в Екатеринбурге, как раз направлен на борьбу с серостью и унынием, — резюмировал Алексей Нечаев.