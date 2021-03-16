Банки стали реже одобрять ипотеку: виноват рост цен на жилье или другие факторы?

Ипотечные ставки находятся на минимальном уровне — на этом фоне растет число заявок от людей с меньшей платежеспособностью. Некоторые и вовсе отправляют заявку «на авось».

В феврале доля удовлетворенных заявок на выдачу ипотеки упала до 63,8% против 69,1% в декабре, это минимум за четыре года, пишет РБК на основе данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом уровень одобрения заявок на другие виды кредитов почти не изменился: по автокредитам он составил 39,5%, по потребкредитам — 32,4%. Снижение доли одобренных заявок на ипотеку зафиксировали также в БКИ «Эквифакс».

На сокращение доли повлияло главным образом снижение числа платежеспособных заемщиков, считают эксперты. Самые платежеспособные взяли ипотеку в прошлом году, но желающих по-прежнему много, пока на рынке сохраняются низкие процентные ставки и действует льготная госпрограмма, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев. При этом растет число заявок на ипотеку от людей с более низким уровнем платежеспособности.

Снижается доля потребителей со значительным (более 20%) первоначальным взносом и высокими располагаемыми доходами, — говорит гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, при этом отмечая, что число одобренных заявок сохраняется на среднем уровне годовой давности.

На снижение уровня одобрения повлияли также выросшие цены на недвижимость, говорит старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова: дорожающее жилье еще сильнее ограничивает платежеспособный спрос среди клиентов, у которых пока нет ипотеки. За 2020 г. цены на жилье на первичном рынке выросли на 23,3%, до 79 тыс. руб., на вторичном — на 14%, до 66,7 тыс. руб.

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Большинство банкиров утверждают, что не снижали уровень одобрения ипотечных заявок. При этом участники рынка допускают, что снижение доли одобрения может быть связано с перегревом рынка, но в то же время указывают, что банк может одобрить меньше запрашиваемой суммы, но не откажет клиенту. Кроме того, возможность подать заявку на ипотеку онлайн привела к росту числа заявок «на всякий случай» или «на авось», говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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Любопытно, что в начале этого года средневзвешенная ипотечная ставка продолжила снижаться вопреки росту инфляции. По топ-15 банкам она составила 7,86% годовых по кредитам на новостройки, 8,06% — для вторичного жилья, а по рефинансированию — 7,84% годовых.