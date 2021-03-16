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Осталось два места на бизнес-поездку «Большая экономическая игра» для старшеклассников

Осталось два места на бизнес-поездку «Большая экономическая игра» для старшеклассников
Иллюстрация: JLIDER

Школа лидерства для молодежи JLIDER организует для школьников Екатеринбурга поездку в Москву. Участники побывают в высококонкурентной среде, в окружении сверстников, ориентированных на результат.

Ребята получат новые знания, которые можно применить на практике при создании собственного бизнеса, пообщаются с успешными предпринимателями РФ и своими глазами увидят, как учатся студенты Российского экономического университета имени Плеханова. Поездка состоится 21-31 марта.

Подростков ждет:

  • Прокачка предпринимательских компетенций;
  • Создание собственного стартапа;
  • Опыт работы в конкурентной среде;
  • Проверка самостоятельности и ответственности;
  • Презентация себя и своего проекта

Сопровождать ребят на протяжении всей поездки будут тренеры JLIDER.RU. С их помощью участники программы:

— Познакомятся друг с другом и с самими собой в новых условиях;

— Научатся быстро ориентироваться и принимать решения;

— Освоят инструменты создания и сохранения позитивной и конструктивной атмосферы в группе;

— Опробуют на практике методы проектного управления;

— Получат опыт реального предпринимательства

После таких поездок радостно видеть, как загораются глаза детей. Они начинают понимать ценность учебы, своего развития. Многие из наших учеников именно после этой бизнес-игры создали свой маленький, но успешный стартап, — говорит Вера Голенкова, основатель JLIDER.

Финальная защита проектов будет проходить в апреле в «Точке кипения» при участии членов «Деловой России» и владельцев бизнеса. Участники выездной бизнес-поездки смогут с ранних лет наладить полезные знакомства и связи.

Подробная программа бизнес-поездки, стоимость участия — на сайте. Вопросы можно задать по телефону: +79221348996

Автор: Гринина Ирина
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