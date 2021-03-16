Telegram привлек от инвесторов $1 млрд. Компании срочно нужны деньги для погашения долга

У Telegram растет база пользователей и, как следствие, расходы на поддержание инфраструктуры. Средства инвесторов нужны Дурову для возврата денег инвесторам в неудавшийся запуск блокчейн-платформы.

12 марта Telegram Group Павла Дурова разместила конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых сроком на 5 лет, в общей сложности компания привлекла $1 млрд, сообщает РБК. Облигации предоставляют инвесторам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения Telegram в случае проведения IPO. Номинал одной бумаги составил $1000, минимальный лот — $500 тыс.

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О планах Telegram разместить облигации стало известно в февраля: компании нужны средства для выплаты инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), которую так и не запустили, а также для развития мессенджера. Обязательства перед инвесторами в TON составляют основную часть долга Telegram — порядка $625,7 млн, которые нужно погасить до 30 апреля 2021 г. Основная часть средств, привлеченных от выпуска облигаций, пойдет как раз на погашение этого долга, другая часть — на оборудование, аренду, техподдержку, выплаты сотрудникам и другие корпоративные цели.

Сейчас заем — это необходимость для компании, потому что у Telegram быстро растет база пользователей и расходы компании на поддержание инфраструктуры увеличиваются. Кроме того, без привлечения средств в апреле Дурову пришлось бы возвращать деньги инвесторам в TON из собственных средств, — сказал изданию аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Инвесторов заинтересовало будущее IPO Telegram и возможность конвертировать облигации в акции с дисконтом 10%, а также достаточно высокий купон в 7%, считает заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский.

В то же время Telegram еще не научился монетизировать своих пользователей и не генерирует существенной выручки, поэтому сложно оценить ее инвестиционную привлекательность, говорит Денис Буйволов. Инвесторам также сложно оценить кредитные риски компании, управляющей мессенджером, из-за ее непрозрачности.

Основатель Telegram Павел Дуров в декабре писал, что мессенджер начнут монетизировать в 2021 г. Все сервисы, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы, но каналам с массовой аудиторией дадут собственную рекламную платформу, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а разработчику Telegram позволит покрывать расходы на серверы и трафик, говорил предприниматель.