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«Водоканал» не может найти деньги, чтобы начать подготовку площадки к Универсиаде-2023

«Водоканал» не может найти деньги, чтобы начать подготовку площадки к Универсиаде-2023
Иллюстрация: pixabay.com

Приступить к строительству инфраструктуры для объектов Универсиады екатеринбургское МУП «Водоканал» должно уже в апреле 2021 г. Однако пока на это у предприятия нет средств.

#СТРОЙКА#УНИВЕРСИАДА#ВОДОКАНАЛ

ЕМУП «Водоканал» подготовил отчет об исполнении инвестиционной программы — документ должны рассмотреть депутаты городской думы. Одна из проблем, указанных в отчете, — невозможность взять кредит, необходимый, чтобы начать подготовку к Универсиаде.

По кредиту, планируемому к получению для реализации мероприятий Универсиады, отсутствует источник возврата, в соответствии с чем на 2021 год не определен источник финансирования по данной статье затрат в размере 383 млн рублей, — говорится в отчете (здесь и далее цитата по ЕАН).

В документе отмечается, что затраты на возврат и обслуживание заемных средств не учтены Региональной энергетической комиссией в тарифах предприятия.

МУП «Водоканал» является регулируемой организацией, и финансирование мероприятий Универсиады может производиться лишь за счет «прочих источников», в нашем случае — это только заемные средства, — говорят на предприятии.

Минстрой и МинЖКХ получили указания включить мероприятия «Водоканала» по подготовке к Универсиаде в федеральные и областные программы. Но, судя по всему, пока вопрос не решен.

Напомним, Универсиада, или Всемирные летние студенческие игры, пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. Как сообщал DK.RU, в мае 2020 г. правительство РФ подписало распоряжение, назначившее единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023 АО «Синара-Девелопмент» (входит в «Группу Синара» Дмитрия Пумпянского). Документ дает право основному подрядчику привлекать сторонние компании — при условии исполнения своими силами не менее 30% всех работ. Одним из первых привлеченных подрядчиков стала «Группа ЛСР»: в начале августа прошлого года компания подписала договор с генподрядчиком объектов Универсиады-2023 на строительство общежитий для спортсменов. Следом контракт подписал еще один региональный строительный гигант: «Атомстройкомплекс» возведет Дворец водных видов спорта.

Ранее DK.RU писал, во сколько обойдутся крупные спортивные объекты Универсиады.

Автор: Инна Вейн
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