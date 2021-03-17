«Радует, что больших людей, крутящих эту планету, в Екатеринбурге много»

В центре Екатеринбурга завершено строительство каркаса 35-этажного дома в составе жилого квартала «Мельница». До конца года застройщик планирует выполнить фасадные работы и благоустройство.

Как идет строительство небоскреба, и кто такой «большой человек», рассказал генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP Юрий Моисеенко.

Строительство ЖК «Мельница» — это еще один повод назвать Екатеринбург третьим городом РФ по количеству небоскребов.

— Вторая очередь ЖК «Мельница» — это большой 35-этажный жилой дом с двумя подъездами. Высокий, широкий, мощный. Бывает, конечно, и больше, но, как правило, это уже здания смешанного назначения с офисами, гостиницами, типа «Высоцкого». Высотка в квартале «Мельница» — это одно из самых высотных жилых зданий Екатеринбурга. Жилая высотка — большой дом для больших людей.

Что вы вкладываете в понятие «для больших людей»?

— Конечно же, я не имел в виду, что дом для высоких людей. Свой след в истории оставило немало людей и небольшого роста. Например, знаменитый философ Иммануил Кант был всего 151 см ростом, но его наследие вошло в «золотой фонд» знаний человечества.

Большим человеком можно назвать и успешного бизнесмена, и домохозяйку. Бизнесмен даёт работу и, соответственно, зарплату сотням людей, платит сотни миллионов рублей налогов, обеспечивая тем самым функционирование государства. А дети домохозяйки со временем заведут своих детей. Вполне возможно, что один из ее потомков придумает что-то и спасёт жизнь всего человечества, от гигантского астероида или от смертельного вируса.

Так кто же побеждает: домохозяйка или бизнесмен?

— Измерить «величину» человека невозможно в принципе. Жизнь каждого важна и является неотъемлемым пазлом в общей картине мира. Но при условии, что ты способствуешь движению человечества вперёд. Надо двигаться в знании, в науке, технике, уровне жизни, повышении «человеческого капитала», как сейчас это принято называть.

Движение человечества вперёд может рассматривать через развитие строительства?

— Конечно. Забавная мысль пришла мне в голову — косвенным показателем участия в этом «движении вперёд» могут являться квадратные метры. Перефразируя кота Матроскина: чтобы купить что-то нужное — например, квартиру — надо продать что-то нужное — свой труд. То есть произвести что-то нужное людям — товары, услуги. И тем самым внести свой вклад в «движение человечества» вперёд.

Подводя итог в размышлениях о «величине» человека – всё просто: можешь купить квартиру в этом доме — значит зарабатываешь достаточно, значит твой вклад в общее движение человечества вперёд достаточно велик.

Высотку в ЖК «Мельница» планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года. Много ли свободных квартир осталось?

— Судя по темпу продаж квартир в нашей высотке, «больших людей», крутящих эту планету, в Екатеринбурге достаточно много. За 9 месяцев до завершения строительства продано более 90% от всего жилого фонда. Если правильно распорядиться весенним настроением и успеть посадить дерево, то «план на жизнь» может быть успешно воплощён в рамках одного календарного года. Остальное время можно смело посвятить перевыполнению плана — быть счастливым.

Отдел продаж ЖК «Мельница»:

Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10

Телефон: +7 (343) 363-00-02

Режим работы: пн-пт с 09:00 до 20:00, сб-вс с 10:00 до 16:00.

Официальный сайт: melnitsa.su

Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайтах melnitsa.su и наш.дом.рф.

Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»