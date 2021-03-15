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Запрет Минобороны на стройку вокруг Кольцово сорвет планы нацпроектов

Запрет Минобороны на стройку вокруг Кольцово сорвет планы нацпроектов
Иллюстрация: архив DK.RU

Запретная зона, установленная вокруг военного склада, может помешать строительству 500 тыс. кв. м жилья и остановить реконструкцию ЕКАД. Об этом заявили в Гильдии строителей Урала.

#КОНФЛИКТ#ГОРОД#СТРОЙКА

Гильдия строителей Урала провела комплексную экспертную оценку последствий установления запретной зоны Минобороны РФ в районе Кольцово. Девелоперы выяснили, что при введении запрета пострадает крупнейший нежилой проект Екатеринбурга — логопарк «Кольцовский», а также сотни садоводческих товариществ. Кроме того, могут быть сорваны планы по достижению показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». 

В частности, из-за ограничений, которые налагает запретная зона, под угрозой окажется строительство и ввод в эксплуатацию жилищного фонда на 500 тыс. кв. м, расселение более 60 ветхих и аварийных домов в районах Кольцово и Малый Исток. Пострадают и социальные объекты: под запретом окажется строительство четырех детских садов и одной школы, а также реконструкция (либо капитальный ремонт) шести садиков и трех школ.

Запретная зона: генеральный план. Изображение: ГСУ

Кроме того, собственники более 1000 земельных участков могут оказаться ограничены в правах по их использованию. Встанет вопрос с вводом в эксплуатацию реконструируемого участка ЕКАД и ремонтом в существующем жилом фонде объемом более 300 тыс. кв. м, — говорится в заявлении строителей.

Девелоперы отмечают, что, согласно законодательству, запретные зоны для военных объектов в населенных пунктах можно устанавливать только по внешнему ограждению их территорий. Если такое ограждение отсутствует, то по внешнему периметру здания.

Военный объект, для которого установлена запретная зона, входит в границы Екатеринбурга. Соответственно, она должна быть установлена по внешнему ограждению или периметру здания, — уверены в Гильдии.

Запретная зона: Граница населенного пункта. Изображение: ГСУ

В настоящее время профобъединение подготовило проект иска о признании незаконными действий по установлению запретной зоны Минобороны РФ. 

Напомним, ранее строительное сообщество было озабочено планами аэропорта Кольцово по приданию части земель в 30-километровой зоне вокруг аэропорта статуса «приаэродромной территории», которая накладывает существенные ограничения на строительство новых объектов. Как сообщал DK.RU, в Гильдии прогнозировали, что такой статус заблокирует возведение 8 млн кв. м жилья. Также под угрозой остановки окажутся объекты Универсиады. 

Девелоперы обсуждали этот вопрос в числе прочих с вице-премьером РФ, курирующим вопросы строительства, Маратом Хуснуллиным во время его визита в Екатеринбург. Еще одной темой для обращения строителей к представителю федерального правительства стало законодательство, регулирующее подключение к инженерным сетям. Гильдия строителей Урала направила Марату Хуснуллину официальное письмо, в котором изложила свое видение этого процесса. сообщал DK.RU.

Автор: Инна Вейн
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