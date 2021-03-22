«Сговор властей с торговыми сетями или угробит экономику, или загонит ее в тень»

Главная тема 2021 г. для российских властей — борьба с инфляцией и растущими ценами на продукты. Экономист Константин Юрченко уверен, что действия государства — борьба с ветряными мельницами.

Константин Юрченко, кандидат экономических наук, доцент кафедры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ:

— Некоторое время назад российские власти объявили одной из главных задач недопущение разгона инфляции. При этом из пыльного сундука вытащили набор изуверских мер, способных причинить экономике гораздо больше вреда, чем вполне безобидная инфляция, которая сегодня несравнима с тем, что приходилось переживать стране еще совсем недавно. Результат таких попыток будет плохим, но стратегов это не останавливает.

Убийственно непростой в экономическом плане 2020 г. не завершился никакими экономическими триумфами в 2021-м. Опыт других стран красноречиво показал невозможность отскока от дна «на автомате» и обозначил необходимость масштабных мер господдержки для демпфирования последствий экономического шока.

А последние прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) еще и указывают, что, несмотря на довольно скромное падение российской экономики по сравнению с большинством стран мира (всего на 3,1% за 2020 год), восстанавливаться она будет медленнее и дольше (ожидается 2,7% в 2021 г. на фоне 6,5% в США и 7,8% в Китае).

И все бы ничего: в лучших исторических традициях российские элиты могли бы забить на все это, обеспечив себе status quo (это им удалось даже с гандикапом: по результатам различных рейтингов в стране не только выросло количество миллиардеров, но и приросло их совокупное состояние). Однако нынешний выборный год может этот status quo серьезно пошатнуть. И экономические неурядицы, вызванные ловушкой среднего дохода, несвоевременным сворачиванием реформ 15-20-летней давности, неудачными институциональными и геополитическими ходами властей красноречиво обосновывают своевременность такого пошатывания.

Как следствие, информационную повестку вынужденно пытаются сместить в экономическое поле. С одной стороны, именно экономические успехи нулевых вознесли нынешние элиты на вершины рейтингов, поэтому почему бы не разыграть проверенную карту. С другой же, история показала, что экономика — явно не самое сильное место нынешних правящих элит.

Им удалось удачно воспользоваться результатами восстановительного роста, который случился на волне эффекта девальвации после 1998 г. и был подпитан изобилием нефтедолларов в период высокой конъюнктуры мирового энергетического рынка, а также стал реакцией на пакет либеральных экономических реформ, задуманных их предшественниками на рубеже веков.

Переход к плоской шкале НДФЛ, появление накопительной части пенсии, становление системы страхования банковских вкладов, появление УСН и ЕНВД — все это в комплексе подтянуло доходы населения, подтолкнуло малый и средний бизнес, обелило большую часть доходов, простимулировало рост налоговых доходов государства и вывело сбережения населения на финансовый рынок. Однако за исключением системы страхования банковских вкладов все остальные результаты к 2021 г. либо совсем, либо почти свернули.

Проводя исторические аналогии, можно увидеть некоторые параллели со сворачиванием НЭПа в конце 1920-х, с той разницей, что сегодня при таком институциональном отступлении ожидать резвых темпов роста не приходится. Да еще и результаты известного исследования Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона настойчиво напоминают: если в обществе экстрактивные институты (которые нацелены на изъятие доходов) преобладают над инклюзивными (которые нацелены на реинвестирование), то высоких темпов роста ждать не приходится.

Все это властям и элитам хорошо известно и понятно. На существенные институциональные реформы они не готовы, да и времени на них нет, а надеяться на «экономическое чудо» и вовсе не приходится.

Вот и избрана мегацель для экономических свершений: ускорившаяся инфляция. Несмотря на тщетность борьбы с этой ветряной мельницей, это очень удобный с информационной точки зрения «враг». В лицо он хорошо известен многим поколениям россиян, заставшим гиперинфляционную первую половину 90-х. Да и тем, кто не сталкивался с 25-кратным ростом цен в 1992 г., абсолютно ясно, что может с ними сделать не в меру распоясавшаяся инфляция при стагнирующих седьмой год доходах.

Опять же, виновных в растущих ценах всегда можно найти в изобилии: потенциально ими будут назначены любые производители и продавцы. Государство же может примерить изрядно запылившиеся доспехи Дон Кихота и самоотверженно броситься на инфляционную ветряную мельницу. Толку от того будет около нуля, но хоть народ потешится (то ли от самого перфоманса, то ли от созерцания неловко грохнувшегося борца).

Для нас главное понимать, что это так не работает и противостоять инфляции, которая в рыночной экономике, как правило, неизбежна, а в нынешней ситуации, в частности, неотвратима, успешные страны предпочитают иначе.

Что сегодня толкает цены вверх?

Взрывной постковидный рост транспортных тарифов на международных линиях (в разы, а в отдельных случаях — на порядок) при высокой доле импорта в российском потреблении — это глобальный тренд, в русле которого мы находимся вместе со всеми. Этот компонент издержек вырос и с этим надо жить дальше.

Попытки не разрешать местным продавцам повышать цены при росте входных издержек — путь в никуда: механизм «ножниц цен» известен в разных ипостасях и всегда убивает.

Любовь государства к крупным энергетическим корпорациям, которым дозволено практически монопольное поведение, тоже не способствует снижению цен (и никогда не способствовало этому). Наконец, изрядно затянувший пояса в прошлом году бизнес выжил, и для восстановления своего роста нуждается в доходах (от государства помощи большая часть участников экономических отношений так и не дождалась), что объективно будет подталкивать цены вверх, и это естественная тенденция.

Почему «мониторингом цен» и сговором властей с производителями или крупными торговыми сетями цены не остановить?

В своих работах «Дефицит» (1980 г.) и «Путь к свободе» (1990 г.) венгерский экономист Янош Корнаи показал на больших выборках и смоделировал, почему кармически неизбежные ошибки государства при попытках спланировать все и вся, а также при попытках заменить своими неуклюжими ужимками механизм рыночного ценообразования рано или поздно приводят к заметному дефициту товаров на рынке, что толкает цены вверх.

Если же власти ограничивают рост цен сверху, то товары уходят на «черный рынок», неподконтрольный им. Законы экономики намного сильнее, чем желания властей тех или иных стран. И никакой идеологией или велением партии и правительства их не преодолеть.

Остановить объективный рост цен, не угробив при этом экономику или не загнав ее в тень и не изувечив корявыми дефицитами, невозможно.

Что же в этом случае делать и как упростить жизнь населению и бизнесу?

Прежде всего, решить ту проблему, которая постепенно решалась в первое пореформенное десятилетие: разрубить гордиев узел, связывающий власти с крупными корпорациями. Их привилегированное положение и отсутствие реальной конкуренции между ними позволяет им постоянно повышать цены на энергоносители и тарифы на электроэнергию.

Ведь именно отсюда происходит российский бензиновый парадокс: бензин дорожает всегда — при росте мировых цен на нефть и при их снижении (чего на вполне конкурентных зарубежных розничных рынках нет). А это запускает классический механизм инфляции издержек, с которым бороться бесполезно, если ему потакать.

Ну и вторая известная рыночная максима: не надо бороться с ценами, надо стимулировать рост доходов. Это делается через ослабление налогового давления, через разворот части средств ФНБ в сторону экономики, через отмену неналоговых поборов (капремонт, мусор, Платон и т.д.).

Инфляция в 2000-2013 гг. была существенно выше сегодняшней, но никого не смущала, поскольку экономика генерировала превышающие ее темпы роста доходов.

Неприятно то, что ничего уникально нового в нынешней инфляции нет, как нет ничего нового и в том, как повести себя правильно в этой ситуации. Но даже свой собственный страновой опыт показательно игнорируется в угоду не совсем понятно чему.

И, да, еще появилось предложение наказывать за разговоры об инфляции. «С глаз долой, из сердца вон», вот когда перестанем о ней вспоминать, тогда и заживем? Странно все это. И, похоже, опять не взлетит. Впрочем, зачинщиков нового похода против ветряных мельниц не сильно интересует, что там будет после сентября.

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