В Екатеринбурге выставили на торги очередной недострой

Здание гостиницы на улице Розы Люксембург около Царского моста продадут через аукцион. Начальная цена объекта составила 22,1 млн руб. Заявки на аукцион принимают до 22 марта.

О предназначении объекта, выставленного на торги, можно узнать только по документам. Готовность здания крайне низкая — всего 7%. Работы здесь давно не ведутся, поэтому было решено передать объект другому владельцу через аукцион. Недострой осенью 2020 г. изъяли через суд у прошлого владельца — бизнесмена Вадима Колясникова. Причиной для изъятия стало несоблюдение договора. Как пояснили в МУГИСО, предприниматель был обязан в срок действия договора — с 14 февраля 2017 г. по 13 февраля 2020 г. — возвести объект. Однако этого не произошло.

Участок, на котором расположился недостроенный объект, занимает площадь 2285 кв. м и расположен на берегу реки Исети, на пересечении ул. Розы Люксембург и Декабристов.

В МУГИСО рассчитывали провести торги еще в феврале, однако их пришлось отложить из-за того, что гордума меняла правила землепользования.

В новом документе участок изменил статус: вместо зоны Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра) его перевели в территориальную зону ТОП-1 (территории общего пользования). Первый вариант — зона Ц-1 — предполагает строительство разных капитальных объектов, это могут быть гостиницы, химчистки, научные центры, магазины, банки, спортивные сооружения. Территория общего пользования не предполагает возведения на участке капитальных строений. Однако в МУГИСО заверяют, что это не помешает новому собственнику завершить проект.

Назначение земли поменялось, но в отношении этого объекта действуют те условия, которые были заявлены при оформлении участка и получении разрешения на строительство, — объяснили в МУГИСО. — Но если новый владелец захочет начать строительство с нуля, к участку уже будут применяться изменённые правила.

Таким образом, если новый собственник не будет продолжать строительство гостиницы, он сможет возвести только велосипедные дорожки, памятники, оранжереи, спортивные площадки или парки.

Ранее DK.RU рассказывал, об еще одной недостроенной гостинице, которую по суду изъяли у предпринимателя из-за невыполнения договора в срок. Речь идет о гостинице «Дели». Сергей Флеганов, владелец ТД «Мегаполис», арендовал земельный участок вблизи Цирка, где планировал достроить гостиницу «Дели» площадью 26 тыс. кв. м. В итоге предприниматель не нашел соинвесторов и заморозил стройку.

Когда вблизи недостроя решено было построить ледовую арену, власти заговорили о сносе объекта незавершенного строительства, но Сергей Флеганов был не согласен с этим решением. Тогда мэрия напомнила, что в 2020 г. у предпринимателя заканчивается срок аренды земельного участка, и, поскольку он не завершил строительство гостиницы, то городские власти имеют право изъять недострой.

В итоге стороны пришли к компромиссу, о котором подробно рассказывал DK.RU.