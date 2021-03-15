«Организованный беспорядок — это все еще беспорядок». Что дадут вам всего 15 минут уборки

«То, что вы делаете миллион разных дел, не означает, что все они правильные. Пришло время для другого подхода к продуктивности». Как избавиться от ненужных переживаний и помочь себе идти вперед.

Робин Конье, писательница и спикер, рассказывает о способе справиться с физическим, цифровым и ментальным хаосом. DK.RU выбрал главное из ее колонки.

— Мой простой подход помог людям взять под контроль хаос и обрести порядок. После внедрения системы одна женщина написала мне по электронной почте, что стала лучше спать, потому что ее больше не беспокоила папка «Входящие». Владелец рекламного агентства, которого я наняла совершенно для другой задачи, попробовал мой метод и поделился им со всей своей организацией.

Связь между производительностью и беспорядком

У вас есть цели. Большие. Маленькие. Секретные. Громкие и дерзкие. Вы мечтаете делать что-то значимое в этом мире — приносить пользу и идти к цели.

К сожалению, в погоне за самосовершенствованием легко устроить беспорядок везде — в физическом, цифровом и умственном пространстве. Множество голосов рассказывает, что нам делать со своим временем, и у нас срабатывает инстинкт накопления — мы пытаемся собрать все, что можно, и сделать все, что можно.

И вы знаете, что происходит потом.

Списки дел становятся длиннее. Груда того, что «надо», превращается в огромного монстра, который подавляет. Мы перестаем расставлять приоритеты, чтобы создать видимость продуктивности. Мы лучше купим новую модную корзину или загрузим последнюю версию приложения по расхламлению, вместо того, чтобы минимизировать бардак.

Организованный беспорядок — это все еще беспорядок, а то, что вы делаете миллион разных дел, не означает, что все они правильные. Пришло время для другого подхода к продуктивности, который избавит вас от лишних хлопот и расчистит путь вперед.

Все, что вам нужно, это 15 минут

Если и есть что-то, что вам нужно знать обо мне, так это то, что я умею доводить дела до конца. Самое приятное в том, что вам не нужно верить мне на слово. Вы сможете проверить этот метод, выделив всего 15 минут каждый день.

Подождите неделю, и вы увидите, как произойдет волшебство.

Метод 15 минут по избавлению от беспорядка

Эта система раздражающе проста, ведь в ней всего два пункта.

Сначала выберите пространство

Если ваш дом, почтовый ящик или рабочий стол переполнены грудой белья, электронных писем или случайных файлов, вы будете подавлены. А подавленный разум не может продуктивно трудиться.

Так что выберите, с чего вы хотите начать. Подумайте о вещах, которые больше всего влияют на ваше эмоциональное здоровье или продуктивность, и начните с них.

Далее установите таймер на 15 минут и приступайте к работе. Проще некуда.

Главное — не зацикливаться на процессе. Следуйте этой пошаговой схеме в качестве руководства для ежедневных 15 минут работы.

Для физических помещений (спален, столов, гостиных и т. д.)

Шаг 1. Отсортировать

Возьмите две коробки, напишите на одной «оставить», а на другой — «выбросить». Затем начните сортировать вещи в одну из этих двух куч.

Если вы не использовали какую-то вещь в течение года, если она сломалась или не нравится/не нужна вам: отправляйте ее во второй ящик.

Редкие исключения допускаются для важных семейных реликвий или предметов, которые вы хотите передать. Но не цепляйтесь за каждую мелочь только потому, что «с ней связано воспоминание».

Шаг 2. Выбросить

Займитесь коробкой «Выбросить», разобрав вещи из нее в одну из четырех новых стопок:

Утилизировать или приспособить для другой цели

Отдать на благотворительность

Продать

Выбросить

Шаг 3. Повторить

Повторяйте шаг 2 до тех пор, пока вся стопка «Выбросить» не исчезнет, а затем выполните действия, необходимые, чтобы навсегда распрощаться с этими предметами.

Шаг 4. Организовать

Найдите подходящее место для всего, что есть в вашей стопке «Сохранить», по 15 минут за раз. Когда вы закончите, переходите к другому помещению, начиная снова с первого шага.

Для цифровых пространств (папка «Входящие», рабочий стол, фотографии и т. д.)

Цифровой беспорядок выглядит не таким отвратительным, как физический, но он отнимает колоссальное количество времени. Система архивирования важных файлов и одновременное использование кнопок удаления или отмены подписки по мере необходимости помогает вам сосредоточиться на самом важном.

Процесс появления цифрового беспорядка похож на то, что происходит в физическом мире. Выберите сначала одну область. Установите таймер на 15 минут и следуйте инструкциям.

Шаг 1. Найдите место

Создайте одну новую папку и назовите ее «Организовать». Переместите в нее все (ваш почтовый ящик или рабочий стол после этого должны быть чистыми).

Шаг 2. Расставьте приоритеты

Создайте новую папку в вашем провайдере электронной почты и назовите ее «Срочное». Добавьте в нее любые срочные письма или файлы.

Шаг 3. Организуйте их

Потратьте от пяти до десяти минут, отвечая на срочные сообщения, а в оставшееся время распределите несрочные письма в заархивированные папки, а ненужное удалите.

Шаг 4. Продолжайте

Повторяйте шаг 3, пока ваша папка «Организовать» не опустеет. При появлении новых писем либо отвечайте на них немедленно, либо переместите в соответствующую папку.

Положитесь на 15 минут и не думайте, что вам нужно сделать больше. Ключевое — делать понемногу, но часто. Это со временем окупится, так что не попадайтесь в ловушку принципа «все или ничего».

Обратите внимание на эффект домино. Будьте внимательны к любым изменениям, которые появятся после устранения беспорядка и концентрации на главном. Именно там происходит волшебство.

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