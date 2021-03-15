Банки как часть пенитенциарной системы. Что не так с антиотмывочным законопроектом ЦБ

«Банк не может быть наделен правом без суда карать клиентов, закрывать счета и не возвращать остатки средств». Какие риски увидели участники рынка в платформе «Знай своего клиента», предлагаемой ЦБ.

Поправки в антиотмывочное законодательство, которые Центробанк предлагает внести при создании платформы «Знай своего клиента», грозят конфликтом интересов в самом ЦБ, нарушить конституционные права банковских клиентов и увеличить расходы на комплаенс. Как пишет РБК, такой отзыв на законопроект Национальный совет финансового рынка направил в Центробанк, Госдуму, Совет Федерации, Минфин, Минюст и Росфинмониторинг. Первая версия поправок была разработана в ноябре, сейчас же они почти не изменились для участников рынка.

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Как сообщалось тогда, ЦБ планирует внедрить единую межбанковскую платформу «Знай своего клиента (know your client, KYC или ЗСК), с помощью которой банки могли оценивать благонадежность обслуживаемых компаний и делить их на три группы: красную зону, с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, желтую (средний риск) и зеленую, с низким риском.

Основной риск, который видят банки именно в этом документе, — то, что их пытаются сделать частью пенитенциарной системы. Кредитные организации — это не суд, не прокуратура и не МВД, банк не может оценивать клиента с точки зрения того, преступник он или нет. А уж тем более банк не может быть наделен правом без суда карать клиентов, закрывать счета и не возвращать остатки средств, как того требует ст. 859 Гражданского кодекса, — сказал изданию Алексей Наумов, замруководителя НСФР.

Подход, который предлагает Центробанк, может нарушить право граждан и организаций на свободное распоряжение своим имуществом и противоречит Конституции, считают в совете. Кроме того, если ЦБ, будучи регулятором, станет «непосредственным участником оценки риска клиента», будет вынужден контролировать собственную работу, что создаст конфликт интересов, подчеркивают в совете.

В самом Центробанке считают, что законопроект соответствует Конституции и не создает конфликта интересов. Банки будут самостоятельно оценивать клиентов, а платформа ЗСК будет «дополнительным информационным ресурсом». При этом кредитные организации едва ли станут спорить с ЦБ в вопросах комплаенса: позиция регулятора может «вытеснить» собственную оценку банков, что противоречит рекомендациям FATF, говорят источники РБК в банках.

Платформа ЗСК вряд ли поможет сэкономить на контроле за сомнительными операциями, считают банки. Им придется оценивать риски не только самого клиента, но и его контрагентов по каждому платежу, а это «непомерные затраты», подчеркивает Алексей Наумов.