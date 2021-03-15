«Оставляем мужчин с их хрупким эго, требуя лишь силы». Феминизм — это не только про женщин

«Сегодня руководитель не должен быть физически самым сильным. Он должен быть более интеллигентным, начитанным, креативным. А у нас чем выше вы поднимаетесь, тем меньше там женщин».

Нигерийская писательница и лектор, знаменитая своим выступлением на TED «Мы все должны быть феминистами» Чимаманда Нгози Адичи написала эссе по мотивам своего выступления. Forbes Woman с разрешения издательства «Бомбора» опубликовал его часть. Главные мысли — в материале DK.RU.

— Я часто ошибаюсь, думая, что что-то, очевидное для меня, так же очевидно для другого. Возьмем моего дорогого друга Луиса, умного и современного мужчину. У нас был разговор, и он сказал мне «Я не вижу, чтобы женщинам тяжелее жилось. Может, раньше это так и было, но не сейчас. Сейчас у женщин все прекрасно». Я не понимаю, как Луис мог не видеть столь очевидного.

В Лагосе есть замечательная вещь: энергичные молодые парни ходят рядом с определенными заведениями и очень театрально «помогают» запарковать ваш автомобиль. Я была удивлена индивидуальным подходом парня, нашедшего нам место для парковки вечером. И когда мы уезжали, я решила оставить ему чаевые. Я открыла мою сумку, достала деньги и отдала их мужчине. А он, счастливый и благодарный мужчина, взял мои деньги, посмотрел на Луиса и сказал «Спасибо, сэр!».

Луис посмотрел на меня и удивленно спросил: «Почему он поблагодарил меня? Я же не давал ему денег». Тогда я увидела осознание на лице Луиса. Парковщик верил, что какие-либо деньги я могла получить только от Луиса. Потому что Луис — мужчина.

Мужчины и женщины разные. Мы имеем разные гормоны, разные половые органы и разные биологические возможности — женщины могут рожать детей, мужчины не могут. У мужчин больше тестостерона, и, в общем-то, физически мужчина сильнее женщины. В мире немного больше женщин, чем мужчин — 52 процента людей это женщины, но все рабочие места во власти и управлении буквально оккупированы мужчинами. Лауреат нобелевской премии из Кении, Вангари Матааи, сказала об этом просто и хорошо: чем выше вы поднимаетесь, тем меньше там женщин.

Итак, мужчины буквально правят миром. Но это имело смысл тысячу лет назад. Потому что тогда люди жили в мире, где физическая сила была самым важным фактором выживания; физически сильный человек больше подходил на роль лидера. Сегодня мы живем в принципиально другом мире. Человек более квалифицированный для руководства не является физически самым сильным. Он должен быть более интеллигентным, более начитанным, более креативным, готовым к быстрым изменениям. И никакие гормоны не влияют на это. Как мужчина, так и женщина, может быть умной, передовой, креативной... Мы эволюционировали. Но наши стереотипы относительно пола не изменились.

Недавно я шла по вестибюлю одной из лучших нигерийских гостиниц, и охранник у входа остановил меня и задал мне досадные вопросы: Как зовут человека, которого я посещала и из какого он номера? Знаю ли я этого человека? Могу ли я доказать, что я гость отеля, и показать ему свою ключ-карту?

Он автоматически предположил, что нигерийская женщина, разгуливающая по отелю одна, является проституткой. Потому что она не может быть гостем отеля и оплатить свой номер. Мужчина же, разгуливающий по отелю, не подвергается подозрениям.

Каждый раз, когда я иду в нигерийский ресторан с мужчиной, официант приветствует мужчину и игнорирует меня. Официанты — продукты общества, которое научило их, что мужчины важнее женщин, и я знаю, что они не хотели обижать меня, но одно дело — понимать это, и совсем другое — чувствовать. Каждый раз, когда они игнорируют меня, я чувствую себя невидимой. Я расстраиваюсь. Я хочу сказать им, что я такой же человек, как и мужчина, я тоже достойна признания. Это мелочи, но порой мелочи важнее всего.

Но если мы начнем воспитывать детей иначе, тогда через пятьдесят или сто лет мальчики больше не будут вынуждены доказывать свою мужественность материальными средствами.

Но самое худшее, что мы делаем с мужчинами — заставляем их чувствовать, что они должны быть сильными, оставляя их наедине с их очень хрупким эго. Чем больше мужчина вынужден притворяться сильным, тем слабее его эго.

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