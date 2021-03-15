Суд обязал обанкротившийся фитнес-клуб выплатить клиентам деньги

Один из старейших клубов Екатеринбурга — «Сити-Фитнес» на Первомайской — задолжал клиентам 3 млн руб. за неоказанные услуги по спортивным абонементам. Еще около 30 млн руб. клуб должен арендодателю.

В суд обратились 133 клиента клуба. Все они в итоге получат денежную компенсацию.

Судья удовлетворила требования и взыскала денежные средства по договору об оказании спортивно-оздоровительных услуг, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, — приводит E1.RU слова юриста «Уральской палаты защиты потребителей» Анны Гараевой.

Клубом «Сити Фитнес» владеют два юридических лица — «Фитнес Клуб Про» и «Фитнес Гранд». Договоры с клиентами оформлялись на обе компании, с них и будут взыскиваться деньги.

Ранее DK.RU рассказывал, что финансовые претензии к «Сити Фитнес» предъявил арендодатель, экс-депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Гаранин.

Владелица клуба Анастасия Юсина объяснила, что фитнес-заведение было закрыто в конце марта по указу губернатора. Тогда же руководство клуба заморозило все карты. В августе, когда власти разрешили работу клуба с 25-процентной загрузкой, он не открылся. По словам собственницы, это было нерентабельно.

У нас один из самых больших спектров фитнес-услуг в городе, «Сити Фитнес» — это массовый клуб. Я не могу открыть клуб, пока нет четких рекомендаций по работе. Групповые занятия по 20 человек и разрешение на индивидуальные занятия — это не четкая рекомендация. Представьте, что я возобновляю работу огромного фитнес-центра, ко мне приходят клиенты, кто-то из них не может попасть на занятия, потому что есть ограничения по количеству. Будет скандал, ведь карты разморожены, а клиент не может посетить занятие. 25% от загрузки тренажерки и бассейна — это прямые убытки для нас. Аренда стоит 4 млн руб. в месяц плюс 1,5 млн руб. — фонд оплаты труда. Но такой режим работы неудобен и клиентам: потому что это очереди, возмущения, нарушенные планы, — рассказывала Анастасия Юсина.

Впрочем, когда ограничения были сняты полностью, клуб так и не заработал. Владелец помещений потребовал полную плату за аренду, невзирая на то, что из-за пандемийных ограничений занятия не проводились. Суды двух инстанций подтвердили право арендодателя на полную сумму.

На апелляции суд решение о моей правоте оставил в силе, поэтому, я думаю, все (конфликт вокруг клуба) на этом закончится. Суд второй инстанции подтвердил законность расторжения договора аренды. Сейчас будем взыскивать. Там в районе 25–30 миллионов. Часть суммы вообще за 2018 и 2019 годы, а остальное уже за 2020-й, с пандемией, — сказал Михаил Гаранин (цитата по e1.ru).

В случае с долгами перед клиентами суд также встал на сторону потребителей.

Отметим, что «Сити Фитнес» — не единственный закрывшийся из-за пандемии спортивный клуб. После снятия ограничений фитнес-индустрия Екатеринбурга недосчиталась десятков клубов. В то же время некоторые игроки преодолели кризис. Владелец Bright Fit Алексей Романов рассказал о шагах, позволивших ему сохранить команду и бизнес.