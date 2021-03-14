Уральские строители попросили Хуснуллина изменить законодательство о подключении к сетям

Это поможет исполнить поручения и указы президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития РФ. В настоящее время есть ряд препятствий, которые замедляют процессы.

АСРО «Гильдия строителей Урала» направила официальное письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением усовершенствовать правовое регулирование в части подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). По мнению застройщиков, это поможет исполнить поручения и указы президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ, в том числе нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили DK.RU в «Гильдии строителей Урала», в настоящее время есть ряд препятствий, которые замедляют процессы. Так, при строительстве новых объектов застройщики в составе тарифа за подключение вносят плату за протяженность сети и за повышение нагрузки на инженерные сети.

Сейчас, согласно законодательству, компании вынуждены одновременно платить сразу в полном объеме за все дома, присутствующие в проекте, даже если фактически они еще не построены и будут подключаться через несколько лет. Гильдия предлагает вносить плату за мощность поэтапно: по мере фактического подключения зданий пропорционально возрастанию нагрузки. Для этого нужно внести изменения в два постановления правительства РФ.

Второе предложение Гильдии касается закона, который устанавливает особенности закупок ресурсоснабжающими компаниями. Сейчас договоры о подключении объектов капитального строительства к сетям могут заключаться по несколько месяцев.

Гильдия предлагает установить максимальный срок для подготовки всех документов — 30 календарных дней. Кроме того, сейчас по итогам закупки победу может одержать сторонняя компания. Гильдия предлагает отдавать преимущество на проведение работ застройщику или генеральному подрядчику, чей объект нуждается в подключении сетей. При этом он должен будет согласиться на цену, определенную по итогам закупки.

Третье предложение касается документов на земельные участки. Сейчас, чтобы заключить договор о подключении сетей, застройщик должен показать правоустанавливающий документ на земельный участок, предназначенный непосредственно для застройки. По факту же бывает так, что земельных участков несколько и идет процесс их объединения. В таком случае ресурсоснабжающие компании обычно отказываются выдавать техусловия и заключать договор до того, как формирование участков будет завершено, что существенно тормозит процессы строительства.

Гильдия предлагает разрешить застройщикам вместо правоустанавливающих документов предоставлять документацию по планировке территории, в которой отражено, что земельные участки будут объединены.

Ранее представители другого уральского СРО обращались к Марату Хуснуллину с просьбой разрешить въезд гражданам стран СНГ на территорию России (был ограничен в марте 2020 г. в связи с пандемией коронавируса).

При этом сам Хуснуллин был с рабочим визитом в Екатеринбурге в конце февраля. DK.RU подробно рассказывал о результатах визита, в том числе, о том, что обсуждалось на закрытом совещании с одним из застройщиков.