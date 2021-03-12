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Теперь окончательно. «Норд» объявил о завершении слияния с сетью РБТ

Теперь окончательно. «Норд» объявил о завершении слияния с сетью РБТ
Иллюстрация: Ботаника Молл

В марте вывески «Норд» исчезнут со всех магазинов сети — теперь они будут работать под брендом РБТ. Переговоры о слиянии шли более 10 лет, сам процесс — около года.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Норд», которая принадлежала екатеринбургскому бизнесмену Илье Борзенкову, в марте 2021 г. заканчивает процесс слияния с челябинской сетью РБТ.

У нас не было другого выхода, региональным компаниям очень трудно работать в одиночку. За год мы полностью закончили интеграцию. Екатеринбург был для нас последним городом. В ближайшее время здесь поменяют все вывески «Норда», — такой комментарий дал порталу 66.RU Илья Борзенков.

Он также заявил, что в обновленной сети цены на товары повысятся.

Информация о слиянии двух сетей появилась в марте прошлого года. Как рассказывал DK.RU, объединенная компания планирует нарастить сеть до 450 магазинов, открыв их в большинстве регионов России. Руководство сетей уверено, что слияние позволит улучшить условия закупок, а это в итоге выльется в более низкие цены для покупателей.

Мы сможем продавать товары дешевле, предоставлять рассрочку на более длительный срок, обеспечить еще лучшую гарантию качества товаров и дополнительные сервисы. Поставщикам мы сможем помочь продавать больше, снизить финансовые риски, повысить диверсификацию поставок, — так объясняют выгоды слияния в самих сетях.

«Норд» был последним в Екатеринбурге самостоятельным электронным ритейлером. Компания работала на рынке с 1993 г. В 2005 г. «Норд» поглотил другого местного игрока в сфере торговли бытовой техникой и электротоварами — сеть «220 вольт». Пока на рынке не началась экспансия федералов, доля местной сети доходила до 25%. В последние годы этот показатель значительно снизился.

Также DK.RU рассказывал, что Илья Борзенков в начале этого года заявил о том, что покидает Екатеринбург и переезжает в Анапу. Бизнесмен отметил, что в ближайшие годы Краснодарский край будет усиленно развиваться в сфере услуг, поскольку все больше людей предпочитает переехать на ПМЖ к морю. Среди преимуществ жизни у черноморского побережья он называл отсутствие промышленности, мягкий климат, кубанские продукты, черноморскую рыбу и винодельни. Тренд на переезд к морю поддержали еще несколько екатеринбургских предпринимателей.

Автор: Инна Вейн
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