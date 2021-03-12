Переживаете и не спите? Переведите тревоги в список, и начнете жить спокойно и продуктивно

Психика современного человека сильно рискует: поводов для тревог и переживаний немало и в личной жизни и на работе, мировая ситуация дополняет картину. Что делать? Писать списки, конечно.

Крис Бейли, автор блога о самосовершенствовании A Life of Productivity, уверен, что людям ни к чему бороться с волнением. Лучше найти к нему правильный подход.

Бейли уверен, что волнение может быть продуктивным:

Одна из моих любимых тактик продуктивности в сумасшедшие времена — список тревог.

Это список того, о чем вы переживаете, в который можно включать проблемы в вашей жизни или в мире. Как составить такой список:

Записывайте все, что вас беспокоит в течение дня. Просто мысленно отмечайте это и переносите на лист бумаги или в электронный документ.

Разделите тревоги на две группы: что вы можете контролировать, а что — нет.

После этого стоит составить план того, как справиться с тем, что находится под вашим контролем. Если есть возможность, делегируйте часть пунктов из списка, так вы освободите ресурсы для более важных дел.

Также можно избавиться от беспокойства, устранив обязательства или привычки, которые его вызывают. Например, если многие ваши тревоги подпитывает постоянный просмотр новостей, подпишитесь на газету, чтобы получать новости раз в день, а не ежечасно. Можно составить план в отношении каждой угрозы, которую вы в состоянии контролировать.

О том, что находится все вашего контроля, важно помнить следующее: ваш разум предрасположен обращать внимание и беспокоиться обо всем, что вы считаете опасным. В течение дня замечайте, когда вы беспокоитесь о чем-то, отдавая себе отчет в том, что часть волнений происходит подсознательно. Если чувствуете необходимость, выделите время на переживания об этих вещах, чтобы они не заняли остаток дня.

Вокруг нас очень много поводов для переживаний. Если вас это угнетает — составляйте список тревог, он поможет разобраться во многом.

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