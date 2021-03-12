Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.03
73,50
87,79
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Переживаете и не спите? Переведите тревоги в список, и начнете жить спокойно и продуктивно

Переживаете и не спите? Переведите тревоги в список, и начнете жить спокойно и продуктивно
Иллюстрация: pixabay.com

Психика современного человека сильно рискует: поводов для тревог и переживаний немало и в личной жизни и на работе, мировая ситуация дополняет картину. Что делать? Писать списки, конечно.

#ЛАЙФХАКИ

Крис Бейли, автор блога о самосовершенствовании A Life of Productivity, уверен, что людям ни к чему бороться с волнением. Лучше найти к нему правильный подход.

Бейли уверен, что волнение может быть продуктивным:

Одна из моих любимых тактик продуктивности в сумасшедшие времена — список тревог.

Это список того, о чем вы переживаете, в который можно включать проблемы в вашей жизни или в мире. Как составить такой список:

  • Записывайте все, что вас беспокоит в течение дня. Просто мысленно отмечайте это и переносите на лист бумаги или в электронный документ.
  • Разделите тревоги на две группы: что вы можете контролировать, а что — нет.
  • После этого стоит составить план того, как справиться с тем, что находится под вашим контролем. Если есть возможность, делегируйте часть пунктов из списка, так вы освободите ресурсы для более важных дел.

Также можно избавиться от беспокойства, устранив обязательства или привычки, которые его вызывают. Например, если многие ваши тревоги подпитывает постоянный просмотр новостей, подпишитесь на газету, чтобы получать новости раз в день, а не ежечасно. Можно составить план в отношении каждой угрозы, которую вы в состоянии контролировать.

О том, что находится все вашего контроля, важно помнить следующее: ваш разум предрасположен обращать внимание и беспокоиться обо всем, что вы считаете опасным. В течение дня замечайте, когда вы беспокоитесь о чем-то, отдавая себе отчет в том, что часть волнений происходит подсознательно. Если чувствуете необходимость, выделите время на переживания об этих вещах, чтобы они не заняли остаток дня.

Вокруг нас очень много поводов для переживаний. Если вас это угнетает — составляйте список тревог, он поможет разобраться во многом.

Читайте также: «Я работал 20 минут в день, но и это дало результаты». Что делать, если очень устал

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Михаил Лабковский: «Я не призываю к анархии, я объясняю, как уйти от режима «терпилы»Михаил Лабковский: «Я не призываю к анархии, я объясняю, как уйти от режима «терпилы»
  • «Половина Москвы сейчас там». Уральские предприниматели массово переезжают к морю«Половина Москвы сейчас там». Уральские предприниматели массово переезжают к морю
  • Человек Дмитрия Пумпянского стал мэром уральского городаЧеловек Дмитрия Пумпянского стал мэром уральского города
  • Тюменцы построят большой коттеджный поселок на юге Екатеринбурга. С садиком и школойТюменцы построят большой коттеджный поселок на юге Екатеринбурга. С садиком и школой
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.