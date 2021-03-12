Стеле «Город трудовой доблести» не находится места в Екатеринбурге

Власти города не могут определиться с местом для установки стелы «Город трудовой доблести». Этот статус Екатеринбург получил в прошлом году вместе с еще 19 муниципалитетами.

Ранее обсуждалось, что памятный знак, отражающий статус города, установят на ул. Малышева, в районе Центральной гостиницы. Однако это место было забраковано.

Там есть ограничения, которые могут помешать установке, — пояснил вице-губернатор Сергей Бидонько агентству ЕАН.

Однако рассказать о других местах, которые власти рассматривают для водружения стелы, чиновник отказался.

Между тем Александр Высокинский, который сейчас занимает пост первого заместителя губернатора, на прошлой неделе заявил «Областной газете», что стелу, по его мнению, следует установить на Уралмаше — в районе пр. Космонавтов.

Там «Уралмаш», святая земля — оттуда начиналась история города, — подчеркнул он.

Спикер гордумы Игорь Володин также видит в качестве места для установки памятного знака Уралмаш: он предлагает поставить стелу в сквере около педуниверситета. Однако в этом случае стела будет находиться далеко от центра, не на гостевом маршруте — поэтому чиновников поддерживают не все.

Напомним, еще один знаковый памятник Екатеринбурга — Краснознаменная группа — также до сих пор не нашла постоянного места, сообщал DК.RU. Напомним, конструкцию демонтировали в ночь с 25 на 26 января 2013 г. На месте памятника трудовым и научным заслугам Свердловска, «а также вклада жителей города в обеспечение разгрома фашистских захватчиков» мэрия установила часы обратного Олимпийского отсчета. Тогда представители мэрии пообещали отреставрировать памятник и вернуть его на место. Однако до сих пор это не сделано.

В январе 2021 г. почетный гражданин Екатеринбурга Семен Спектор обратился к городским властям с требованием вернуть стелу на место. В ответ в мэрии заявили, что пока этого сделать не могут.