«Занимательная социология». 46% жителей Екатеринбурга хотели бы стать чиновниками

Последний соцопрос показал, что почти половина населения Екатеринбурга хотела бы быть чиновниками. В целом по стране чиновниками хотели бы стать 37% россиян, а предпринимателями — всего 29%.

Опрос жителей Екатеринбурга, проведенный сервисом по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob, показал, что почти половина жителей города (46%) хотели бы стать чиновниками и госслужащими. Чуть меньше, 41%, высказались против работы в государственных структурах. Затруднились ответить 13% респондентов.

В целом по стране стать чиновниками хотели бы 37% россиян, 44% высказались против.

Среди жителей городов-миллионников карьера госслужащего чаще всего привлекает жителей Краснодара (63%), Ростова-на-Дону (57%) и Красноярска (56%). Хотел бы стать чиновником каждый второй респондент из Воронежа и Самары (по 50%). В Москве и Санкт-Петербурге желающих работать на государственной службе — по 45%. Меньше всего госслужба привлекает жителей Омска (36%), Уфы и Новосибирска (по 32%), а также Казани (26%).

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Больше всего желающих трудиться на госслужбе среди менеджеров по логистике (55%), PR-специалистов (51%) и кладовщиков (46%). Реже всего работать в государственных структурах хотят программисты (6%), системные администраторы (13%) и дизайнеры (18%).

Всего в опросе приняли участие 5 тыс. жителей из 780 населенных пунктов России.

При этом, по данным исследования Министерства экономического развития РФ и Аналитического центра НАФИ, только 29% населения страны хотели бы стать предпринимателями, и только 7% готовы сделать это в ближайшие три года, сообщал DK.RU. Наибольший интерес к предпринимательству проявляют люди в возрасте от 25 до 34 лет (33%), в категории от 35 до 44 лет число желающих открыть свое дело составляет 23%, в категории от 45 до 54 лет — всего 11%.

Доля россиян, которые положительно относятся к предпринимательству, выросла в 2020 г. до 80% против 77% в 2019 г.

Согласно опросу Фонда общественного мнения (ФОМ), посвященному отношению россиян к чиновникам и госслужащим, 61% респондентов назвал работу чиновников в России плохой. 74% опрошенных считает, что отношение россиян к чиновникам отрицательное, и только 14% думает иначе. В то же время 69% опрошенных назвали госслужбу престижной, а более трети хотели бы видеть на госслужбе своих детей.

Любопытно, что чиновниками и предпринимателями хотят стать преимущественно мужчины.