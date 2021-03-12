Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.03
73,50
87,79
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Четверть россиян с переходом на удаленку потеряли в зарплате. Новые штрафы добили людей

Четверть россиян с переходом на удаленку потеряли в зарплате. Новые штрафы добили людей
Иллюстрация: pixabay.com

Переход на удаленку позволил части работодателей сократить размер зарплат, ввести дополнительные штрафы и даже запретить людям брать отпуск. О чем еще рассказали работники страны.

#УДАЛЕНКА#НОВОСТИ

Россияне заявили о снижении зарплаты после перехода на удаленку. 27,9% сотрудников российских компаний почувствовали снижение заработной платы после перехода на удаленную работу. Еще 15% рассказали, что зарплата стала выше, более половины опрошенных (57,1%) сказали, что переход на удаленку никак не повлиял на размер окладов и премий. Опрос провел разработчик CRM для компании «Мегаплан» среди 1546 сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, пишет РБК.

Также исследование показало, что 43% сотрудников малых и средних предприятий не знали о поправках в Трудовой кодекс, по которым работодатель в некоторых случаях, среди которых пандемия, обязан обеспечивать дистанционных работников необходимым оборудованием и компенсировать им затраты в связи с осуществлением трудовой деятельности.

Не зная о таких нововведениях компенсации все же получили 22,6% респондентов. Еще 18,1% в курсе новых требований, но работодатель их не соблюдает. И только 15,7% были осведомлены о поправках в ТК о дистанционной работе, при этом компании, в которых они работают, соблюдают все предписания закона.

70,4% опрошенных заявили, что их работодатель не обязывает пользоваться исключительно корпоративной техникой и разрешает использовать собственное оборудование. Еще 29,6% ответили, что в их компаниях разрешено использовать в работе только ту технику, которую предоставил работодатель.

Во время работы из дома отпуск не смогли взять 18,1% сотрудников, у 11,8% опрошенных работодатели против отпусков на удаленке и с большой неохотой согласовывают их, а 10,8% признались, что руководство ограничило продолжительность отпуска в период дистанционной работы. У  59,2% опрошенных политика компании в отношении отпусков не изменилась.

У 13,6% респондентов на время работы из дома были введены дополнительные виды штрафов. При этом у 28,2% штрафы были и до удаленки, 58,2% заявили, что их работодатель не вводил новые штрафные санкции.

Ранее на DK.RU: «До пандемии вы же не приходили в трусах в офис. Что поменялось?». Этикет удаленной работы

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Михаил Лабковский: «Я не призываю к анархии, я объясняю, как уйти от режима «терпилы»Михаил Лабковский: «Я не призываю к анархии, я объясняю, как уйти от режима «терпилы»
  • «Половина Москвы сейчас там». Уральские предприниматели массово переезжают к морю«Половина Москвы сейчас там». Уральские предприниматели массово переезжают к морю
  • Человек Дмитрия Пумпянского стал мэром уральского городаЧеловек Дмитрия Пумпянского стал мэром уральского города
  • Тюменцы построят большой коттеджный поселок на юге Екатеринбурга. С садиком и школойТюменцы построят большой коттеджный поселок на юге Екатеринбурга. С садиком и школой
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.