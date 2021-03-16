Затираем углеродный след: как внедрение Track & Trace способствует «очищению» предприятия

Система маркировки товара должна стать ориентиром для тех, кто выбирает осознанное потребление. С ее помощью можно будет отследить не только подлинность продукта, но и класс его экологичности.

Для многих крупных компаний забота об окружающей среде и снижение углеродного следа стали базовыми условиями для стабильной работы и развития. Компании-гиганты с мировыми именами начали даже публиковать собственную статистику о количестве производимых выбросов. Так, к примеру, в отчетах Amazon сказано: в 2018 году компания выбросила в атмосферу 44,4 мегатонны углекислого газа. Большая часть выбросов приходится на партнеров компании (упаковка и транспортировка товаров, командировки сотрудников и так далее).

На долю компании Apple в 2018 году пришлось 25,2 мегатонны углеродных выбросов. Однако если не считать выбросы, связанные с производством товаров под маркой Apple, то выбросы самой компании составили всего 0,6 мегатонны. Примерно половина этого приходится на деловые поездки; еще 30% — на проезд сотрудников до места работы и обратно. Углеродный след Google примерно вдвое больше — 1,2 мегатонны.

Еще немного интересных цифр: компания OVO Energy, специализирующаяся на возобновляемой энергетике, подсчитала: если каждый совершеннолетний житель Великобритании откажется от одного ненужного сообщения в день («ок», «спасибо», «принято», «и тебе»), выбросы СО2 при производстве электроэнергии снизятся на более чем 16 тыс. тонн в год. Это эквивалентно вреду, который наносят 3 тыс. автомобилей с двигателями внутреннего сгорания или 81 тыс. перелетов между Лондоном и Мадридом.

Фонд Green Web Foundation, пропагандирующий «озеленение» интернет-технологий, разработал четыре основных принципа, по которым должны следовать компании, поддерживающие Green-IT.

Использовать масштабируемую архитектуру. Она позволяет подстраивать нагрузку на используемые серверы с учетом времени суток (когда пользователь реже заходит на сервисы компании, нагрузка на сервер снижается и наоборот). Такой подход позволяет компании сэкономить деньги и сократить выбросы диоксида углерода, связанные с работой облачной инфраструктуры.

Привлекать к работе экологичных провайдеров, т.е. тех, кто работает на возобновляемых источниках энергии.

Правильно выбирать язык программирования. Например, скрипты, написанные на JavaScript и Python, как правило, потребляют больше ресурсов по сравнению с компилированными программами, написанными на таких языках, как Fortran, C++ и Rust.

Оптимизировать веб-страницы. Чем больше весит страница, тем больше энергии требуется на ее передачу от сервера к клиенту и на ее отображение в браузере.

Надо отметить, что российская IT-индустрия находится в самом начале пути по сокращению углеродного следа. Во многом это связано с тем, что баланс между нуждами экономики и экологии прослеживается нечетко. Однако есть на российском рынке и инноваторы, которые выбирают для себя следование принципам Green-IT.

Одной из таких компаний является инвестиционно-технологический Original Group. На ближайшие пять лет корпорация наметила серию мероприятий, способствующих сокращению углеродного следа. Среди них:

Инициация и разработка технологических инноваций для контроля углеродного следа на всех этапах производственного цикла и логистической цепи.

Оптимизация логистики: прицел на более экологичные виды транспорта и увеличение эффективности командировок;

Перевод внутреннего документооборота в «цифру»;

Использование услуг экологичных провайдеров;

Популяризация эко-инициатив внутри коллектива (высадка деревьев, восстановление лесов);

Популяризация, развитие и внедрение на предприятиях зрелой Track & Trace системы.

На последнем пункте следует остановиться особенно. По мнению представителей Original Group, внедрение на предприятиях современной Track & Trace системы позволяет снизить и даже обнулить углеродный след в IT, не отказываясь от развития и прибыльности бизнеса.

Track & Trace — это совокупность программных и аппаратных решений, тесно взаимодействующих с PLM - системой управления жизненным циклом продукта (от идеи до выпуска продукта, и прослеживания его движения по всей цепи поставки дистрибуции до «продажи» конечному покупателю).

Сейчас Track & Trace используется в качестве инструмента для внедрения обязательной маркировки, но в ближайшие 6–8 лет эта система эволюционирует и позволит реализовать весь потенциал информационных активов предприятий и сформировать экономику доверия, — говорят представители Original Group.

Эксперты Original Group подчеркивают: развитие Track & Trace позволит уже в ближайшее время показывать рейтинг того или иного продукта (или услуги) в области подлинности, качества и экологичности.