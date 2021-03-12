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Основателя знаменитого конфетного бренда признали банкротом

Основателя знаменитого конфетного бренда признали банкротом
Автор фото: Ignat Solovey. Иллюстрация: Wikimedia.org

Суд признал несостоятельным Андрея Коркунова, основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов», из-за долга перед собственным банком, у которого отозвали лицензию. Сам Коркунов живет за границей.

#БАНКРОТЫ#НОВОСТИ

Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным основателя шоколадной фабрики и бренда конфет «А. Коркунов», Андрея Коркунова, сообщает «Прайм». В отношении него открыта процедура реализации имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Коркунов также является основным акционером казанского «Анкор банка», у которого в 2017 г. ЦБ отозвал лицензию в связи с полной утратой капитала. В сентябре суд по заявлению АСВ от лица «Анкор банка» ввел в отношении бизнесмена процедуру реструктуризации долгов: будучи акционером банка, он взял в нем два кредита на 1,9 млн руб. и не вернул их. 

Представитель Коркунова тогда заявил в суде, что у его доверителя достаточно имущества, чтобы удовлетворить требования кредиторов, но, поскольку Коркунов находится за границей, «у него возникают сложности… с коммуникацией со своими кредиторами». Юрист не оспаривал наличие долга и не был против процедуры реструктуризации долгов.

Андрей Коркунов занялся импортом кондитерской продукции в 1993 г., а в 1999 г. основал фабрику по производству премиальных шоколадных конфет, назвав ее своим именем. В 2007-м его компанию приобрела американская Wrigley, которую позднее поглотила корпорация Mars.

Сам Коркунов вскоре после этого приобрел с партнерами казанский Татэкобанк, позже переименованный в «Анкор банк», где возглавил совет директоров.

Автор: Андрей Пермяков
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