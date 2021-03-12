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Впервые за 17 лет: ожидаемая продолжительность жизни россиян снизилась на два года

Впервые за 17 лет: ожидаемая продолжительность жизни россиян снизилась на два года
Иллюстрация: Flickr.com

Пандемия коронавируса отбросила один из важнейших показателей качества жизни к уровню 2003 года. Наверстать упущенное получится как минимум через три года.

#КОРОНАВИРУС#НАСЕЛЕНИЕ#НОВОСТИ

По итогам 2020 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России сократилась до 71,1 года, тогда как за 2019 г. она составляла 73,3 года. Как пишет РБК, это следует из мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года, его опубликовал Telegram-канал «Майский указ» и подтвердили два источника издания. Этот показатель сократился впервые с 2003 г. — на фоне пандемии, а отыграть потери Россия сможет только в 2024 г., ожидают в правительстве. 

Как прогнозируется, в этом году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 71,7 года, в следующем году — до 72,3 года, в 2023-м — до 72,9 года, в 2024-м — до 73,6 года. Ранее кабмин рассчитывал, что к 2024 г. показатель вырос бы до 75,2 лет. А без учета влияния пандемии, согласно прогнозу Росстата от марта 2020 г., по итогам года он бы составил 73,9 лет.

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Снижение ожидаемой продолжительности жизни в 2020 г. связано с избыточной смертностью: в 2020 г. она составила 323,8 тыс. человек по сравнению с 2019 г., прежде всего из-за коронавируса. Впрочем, ожидаемая продолжительность жизни из-за пандемии падает и в других странах: в США показатель сократился с 78,8 лет до 77,8 лет в первом полугодии 2020 г., сообщал Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Распространение новой коронавирусной инфекции объективно отклонило Российскую Федерацию от траектории развития, направленной на достижение национальных целей, установленных в 2018 году, — говорится в проекте единого плана правительства.

При этом в указе президента Владимира Путина от июля 2020 г. ожидаемая продолжительность жизни в 2030 г. должна вырасти до 78 лет. 

В прошлом году естественная убыль населения в России выросла почти вдвое, до 688,7 тыс. человек против 316,1 тыс. за 2019 г. За год население страны сократилось на 510 тыс. человек, до 146,24 млн человек. Сокращение стало рекордным с 2005 г.

Автор: Андрей Пермяков
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