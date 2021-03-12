В Екатеринбурге признали банкротом топ-менеджера одной из старейших строительных фирм

Илью Полищука, директора строительной компании «СМУ-3», признали банкротом. Он задолжал кредиторам около 7 млн руб. Судебное разбирательство длилось восемь месяцев.

Заявление с требованием признать Илью Полищука несостоятельным поступило в арбитражный суд 9 июня 2020 г. Заявление поступило от частного лица — Евгении Сапожниковой. Также кредиторами выступали Марина Самойлова, Александр Шильников, Дмитрий Гудков, Александр Беспрозванный, Сергей Шиловских, Сергей Юрьев, Наталья Лаврентьева, Елена Берчатова и Евгений Личидов.

Напомним, Илья Полищук возглавляет компанию СМУ-3 — это одно из старейших предприятий города в строительной отрасли. Среди объектов, возведенных компанией, — здание правительства области, цеха предприятий оборонного комплекса, ТРЦ «Парк Хаус», два терминала Кольцово и другие.

Последние десятилетия СМУ-3 строило в том числе жилую недвижимость высокого класса. В частности, такие жилые комплексы, как «Панорама», «Вивальди», «Да Винчи». С последним объектом у компании возникли проблемы. ЖК «Да Винчи», который расположен на ул. Челюскинцев, 64, планировали сдать еще в первом квартале 2018 г., однако этого не произошло. В течение двух лет работы на доме, готовность которого была на уровне 90%, не велись. Как рассказывал Dk.RU, летом 2020 г. областной минстрой признал «Да Винчи» проблемным объектом.

Заявители писали: «Застройщик постоянно дезинформирует нас о реальном положении дел, несвоевременно и ненадлежащим образом сообщает о переносе сроков сдачи жилья, не отвечает на обращения и претензии…». Самым первым на мой запрос отреагировал региональный минстрой. Ведомство сообщает, что в ближайшее время дом получит официальный статус проблемного. В результате область возьмет стройку под свое покровительство, в том числе определит механизм и сроки завершения работ, — написал в июне прошлого года в своем аккаунте депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Требования кредиторов в большей степени были связаны с проблемными строительными объектами, которыми занималась компания Ильи Полищука. По другому разбирательству за ним числилась задолженность в 425 тыс. руб. по судебной неустойке, пишет E1.

Рассмотрев дело, суд вынес решение о несостоятельности топ-менеджера.

Признать индивидуального предпринимателя Полищука Илью Семеновича несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 3 сентября 2021 г., — говорится в решении суда.

В общей сложности у должника обнаружили недвижимое имущество стоимостью около 25,6 млн руб. — земельный участок 1050 кв. м, жилой дом на Ольгинской, квартира на Мамина-Сибиряка, нежилое помещение на этой же улице.

Отметим, Полищук — далеко не первый застройщик Екатеринбурга, которого объявили банкротом. Ранее несостоятельным также признали Игоря Плаксина, связанного с компанией «Уралэнергостройкомплекс». Как писал DK.RU, финансовые трудности у компаний Игоря Плаксина начались во время строительства ЖК «Первый Николаевский», который в итоге стал одним из самых громких недостроев региона. Застройщик не выполнил свои обязательства, пострадали 760 семей, купивших квартиры в комплексе. В итоге скандальный ЖК достроила компания Prinzip.