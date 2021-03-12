Плоды реновации, сворачивание госипотеки и новые объекты. Дайджест недвижимости

Главные события, произошедшие в стройсфере Екатеринбурга за две недели: новые большие проекты, важные решения властей, которые повлияют на город, тренды, прогнозы и аналитика — в дайджесте DK.RU

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» (АСК) — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: яркие заявления первых лиц государства, региона и города, прогнозы экспертов и участников рынка, новые большие проекты и актуальные мнения аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Власти решили, с каких районов начнут реновацию в Екатеринбурге. Осталось доработать закон

Областной минстрой озвучил территории, которые были застроены ранее и теперь их ждет реновация по примеру Москвы. В списке — Уралмаш, Эльмаш, Вторчермет. Конкретные кварталы комплексного развития территорий (КРТ) назовут ближе к апрелю. До этого времени региональному правительству области предстоит изменить областное законодательство.

Чтобы механизм, позволящий проводить реновацию, заработал в полном объеме, необходимо, по новому федеральному закону, принять девять обязательных правовых актов и 13 рекомендуемых, — пояснил министр строительства региона Максим Пучков.

Напомним, федеральный закон определяет только концептуальные рамки проектов по реновации. Все практические аспекты — как формировать границы КРТ, какие объекты и по каким критериям включать, каким образом и на каких условиях проводить расселение ветхих домов — отданы на откуп региональным властям.

Как сообщал DК.RU, комитет по строительству и развитию инфраструктуры свердловского заксобрания ранее одобрил законопроект о реновации в области. Теперь его должны утвердить на общем собрании регионального парламента.

Активисты предлагали провести общественные слушания документа, поскольку, по их мнению, он выглядит спорным. Напомним, Закон призван ускорить процесс расселения ветхого и аварийного жилья в регионах. Однако под снос в рамках программы КРТ могут попасть и дома, возведенные в период индустриального домостроения. Законопроект предполагает, что для включения в программу «Комплексное развитие территории» и последующего сноса домов потребуется согласие 2/3 жильцов. В случае сноса собственники жилья получат денежную компенсацию в размере рыночной стоимости квартиры на момент включения дома в программу. Кроме того, им возместят расходы на переезд и, если понадобится, на аренду жилья. Либо власти региона могут предоставить равноценное жилье.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/717978.html

Реновация в действии: комплекс, возведенный на месте старой застройки в Екатеринбурге, признали одним из лучших в стране

Девелоперы Екатеринбурга считают закон о реновации важным шагом для развития города. Уже сейчас проекты, реализуемые на месте старой застройки, преображают город, делая его более комфортным. Такие проекты получают признание профессионального сообщества. К примеру, проект Атомстройкомплекса «Live. Живой квартал» получил награды сразу в нескольких номинациях на федеральном конкурсе новостроек, организованном порталом «Единый ресурс застройщиков». В том числе комплекс вошел в тройку лучших новостроек России.

Объект возводится на ул. Московской в районе «Юг Центра», где уже сформирована качественная социально-бытовая инфраструктура и обеспечена хорошая транспортная доступность.

Ранее на месте комплекса «Live. Живой квартал» находился частный сектор — для современного развития этой перспективной территории и вовлечения ее в городской оборот мы расселили 12 двухблочных домов, — рассказывает Данил Кузнецов, коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс».

Как рассказали в компании, после завершения строительства микрорайон пополнится не только новыми объектами торговли и сферы услуг, расположенными на первых этажах и формирующими комфортный уличный фронт, но и получит новую современную прогулочную зону.

Кроме того, девелопер сразу сделал ставку формирование добрососедских отношений и создание комфортной среды: в комплексе «Live. Живой квартал» запланировано открытие соседского центра — площадки в составе дома, где жильцы могут самостоятельно организовывать досуговые и образовательные мероприятия; а также фитнес-клуба и игровой комнаты, где можно будет поиграть в пинг-понг или настольный хоккей.

«Атомстройкомплекс» давно занимается развитием застроенных территорий, возводя новые жилые комплексы на месте ветхого фонда. Один из таких комплексов — ЖК «Народные кварталы» в районе улиц Победы и Народного фронта. Раньше здесь были бараки, но уже в следующем году появится современное жилье: в начале марта строительная компания получила проектное финансирование от Сбербанка на сумму 3,13 млрд руб. План застройки включает возведение 27-, 14- и 9-этажных секций общей площадью свыше 90 тыс. кв. м. Срок сдачи первой очереди — 3 квартал 2022 г., второй — 1 квартал 2023 г.

Отличительная особенность нового жилого комплекса — наличие пешеходных зон, закрытые дворы, двухэтажные парадные холлы, подземный паркинг и увеличенная площадь квартир. «Народные кварталы» — это пример того, каким должно быть народное жилье не с точки зрения цены, а с точки зрения комфорта. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель Екатеринбурга, несмотря на свой уровень дохода, смог жить в соответствии со своими ожиданиями и желаниями, а не идти на компромисс, — добавляет Данил Кузнецов. Отметим, что «Атомстройкомплекс» — постоянный партнер города и области в решении социальных задач. Это касается не только расселения ветхого фонда, но и, к примеру, обеспечения жильем детей-сирот. Так, в начале марта 159 детей-сирот получили квартиры в новом доме, построенном екатеринбугским девелопером в микрорайоне Вторчермет на ул. Дорожной, 14. Общая площадь квартир составила более 5000 кв. м, все квартиры переданы новоселам с чистовой отделкой.

Свердловскую область хотят исключить из регионов Госипотеки-2020

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила закончить программу льготной ипотеки под 6,5%, инициированную в прошлом году президентом РФ Владимиром Путиным как антикризисное средство. По мнению Набиуллиной, продолжать действие программы целесообразно лишь в тех регионах, где спрос на недвижимость пока не восстановился. Таких в России 24, и Свердловская область в них не входит.

Льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но здесь наша позиция не изменилась: как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья, — такие аргументы привела Набиуллина.

Девелоперы Екатеринбурга уверены, что пока говорить о сворачивании госпрограммы рано: без нее достичь запланированных показателей по вводу жилья вряд ли возможно. Окончательное решение по срокам действия программы примет правительство России. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минстрою и Центробанку разработать предложения по дальнейшей реализации программы льготной ипотеки к 15 апреля. Глава кабмина отметил, что предложения нужно подготовить, учитывая социально-экономическое развитие регионов.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках была запущена весной 2020 г., в то же время Центробанк снижал ключевую ставку, и в июле она достигла исторического минимума в 4,25%. Все это привело к взрывному росту ипотечного рынка: было выдано займов на 4,3 трлн руб., за год показатель вырос в 1,5 раза. Средневзвешенная ставка по ипотеке к концу года составила 7,36%, а на первичном рынке — 5,8%. Заявлялось, что ипотека со ставкой 6,5% будет действовать до ноября 2020 г. Однако из-за пандемии ее было решено продлить до 1 июля 2021 г.

На строительный рынок Екатеринбурга рвутся игроки из других регионов

Сразу две компании из Тюмени заявили о своем интересе к екатеринбургскому рынку — компания «Страна-Девелопмент» и холдинг «Партнер». Первые намерены развивать многоэтажное строительство, вторые — построить коттеджный поселок.

«Страна-Девелопмент» впервые заявила о своем проекте еще год назад. Тогда в городе появились билборды с интригующей надписью: «Страна-Девелопмент». Скоро в Екатеринбурге». В ноябре 2020-го девелопер раскрыл подробности проекта: компания планирует застроить территорию на Сибирском тракте в районе нефтебазы «Газпромнефть» и автосалона «Тойота центр Екатеринбург Восток». Пока этот проект притормозили: комиссия по подготовке правил землепользования и застройки отказалась менять статус земель вдоль переулка Базовый и Сибирского тракта с ПК-1 (производственно-коммунальные объекты) на Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Одной из причин отказа, возможно, стало несоответствие проекта действующему Генплану: в документе не предусматривается строительство жилых объектов на территории нефтебазы. Сейчас власти города совместно с крупными строительными компаниями разрабатывают Генплан развития Екатеринбурга до 2041 г. Когда документ примут, у тюменцев появится шанс начать стройку.

Холдинг «Партнер» может приступить к реализации своего проекта быстрее. Девелопер намерен возвести коттеджный поселок «Совушки» в районе Горного Щита. В проекте предусмотрены жилые объекты разных типов — коттеджи, таунхаусы, четырехэтажные дома, детский сад, школа, а также парк.

Поскольку в загородном сегменте Екатеринбурга не хватает интересных, комфортных проектов, предложение тюменского игрока выглядит весьма своевременным и удачным, — так оценил новый проект вице-президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов.

Рынок коммерческой недвижимости пополнится новыми объектами

В Екатеринбурге в течение трех лет планируется ввод пяти офисных центров и четырех отелей.

Четыре офисника запланированы к открытию в 2021 г., один — в 2023 г., — рассказал председатель комитета по организации бытового обслуживания населения городской администрации Максим Афанасьев. — На днях мы получили информацию по вводу в эксплуатацию БЦ Neboplaza на ул. Народной Воли, 63а, общей площадью 30 тыс. кв. м.

Также, по его словам, в текущем году планируется ввесли в эксплуатацию три деловых центра: «Эльбрус» на ул. Старых Большевиков, бизнес-центр на ул. Библиотечной и административное здание на ул. Черепанова. В 2023 г. будет достроено офисное здание на пересечении ул. Чапаева и Декабристов.

В 2021 г. будет введен в эксплуатацию еще один объект — гостиница Hyatt на Верх-Исетском бульваре, инвестором строительства которой выступает Уральская горно-металлургическая компания.

Этот объект мы ждали в конце 2020 г., но он был непростой, поэтому надеемся, что все работы будут завершены в третьем квартале этого года, — отметил Максим Афанасьев.

Отель класса «бизнес плюс» рассчитан на 146 номеров площадью от 25 до 73 кв. м. В здании будут ресторан, бары, сауны, фитнес-центр, оздоровительный центр, конференц-залы. Первоначально сдать гостиницу планировали еще к Чемпионату мира по футболу 2018 г. О причинах переноса сроков ранее подробно писал в своем материале DK.RU.

На 2022 г. запланирован ввод в эксплуатацию отеля «три звезды» Ramada Encore на ул. Бебеля, 61. С такой же категорией звезд сдадут гостиницу на пересечении ул. Радищева — Шейнкмана.

В 2023 г. еще одна гостиница появится рядом с площадкой «Екатеринбург-Экспо».

В Екатеринбурге наградили строителей, работавших в 2020 г. на соцобъектах региона

Тем временем более двадцати строительных специалистов, сотрудничающих с ГК «Атомстройкомплекс», по итогам 2020 г. были признаны лучшими в профессии и стали членами союза «Лидер стройки».

Профессиональный союз «Лидер стройки» организован руководством компании «Атомстройкомплекс» 13 лет назад. Ежегодно руководители строительных подразделений номинируют на членство в союзе своих лучших работников. Победители получают удостоверение члена профсоюза, драгоценноое украшение и материальное поощрение.

Попасть в союз «Лидер стройки» — это престижно и почетно как для молодых специалистов, так и для опытных профессионалов, и является дополнительной мотивацией для сотрудников, — поясняет директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова. — Мы делаем все для того, чтобы обеспечить нашим рабочим возможности для повышения уровня своего мастерства — проводим внутреннее обучение, отправляем на курсы повышения квалификации, заявляем наших рабочих на профессиональные конкурсы, а также на получение государственных наград и званий.

В этом году в конкурсе приняли участие более 3000 каменщиков, отделочников, электриков, крановщиков, работавших в 2020 г. в Свердловской области на строительстве жилых домов, детских садов, школ, медицинских центров и нового культурно-просветительского центра «Эрмитаж Урал». 21 из них удостоился награды.