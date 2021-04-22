«Любимый» IP и клоны виртуальных машин: чем занимались хостинговые компании в пандемию

«Вам нужно накатить на сайт обновление, но вы понятия не имеете, что произойдет после. Самый простой вариант – клонировать виртуальную машину, на которой он располагается, и провести тесты на копии».

Конец марта — начало апреля стали месяцами неопределенности для всех без исключения бизнесов. Многие предприниматели перевели своих сотрудников на «удаленку». Улицы городов опустели, а маски для лица стали новым модным трендом. «Было страшно, но только в самом начале», — признается Антон Халиков, директор хостинг-провайдера «Интернет-Про» (торговая марка NetAngels.RU). В интервью DK.RU он рассказал, чем занималась его компания в карантинный 2020 г.

Справка DK.RU По данным аналитического ресурса StatOnline.ru, хостинг-провайдер «Интернет-Про» входит в топ-20 крупнейших компаний зоны .RU и в десятку лучших по метрике «uptime» (время непрерывной работы услуги, общепринятая оценка надёжности сервиса хостинга).

Компания предоставляет хостинговые услуги, облачные VDS, конструктор интернет-магазинов, хранилище данных и возможность регистрации доменов в зонах ru, рф и др.

Компания обслуживает 35 000 клиентов, размещающих 70 000 сайтов.

Антон, ваша компания работает в B2B сегменте, а пандемия перекрыла денежные потоки многим компаниям. Стал ли карантин для вас шоком и поводом для паники?

— Мы немного испугались в конце марта-начале апреля. 16 марта отправили сотрудников по домам. Это было ровно за десять дней до того, как президент объявил в стране выходную неделю за счет работодателя. Мы, конечно, понимали, что бизнесу сейчас непросто, сделали рассылку по клиентам с предложением бесплатно хранить их данные на наших серверах. Ну и, соответственно, оплат в начале апреля мы получили примерно ноль. Вот тогда стало страшно, но на самом деле как-то быстро все вошло в привычное русло и за 2020 год мы увеличили оборот на 23%.

Каким вообще был для вас 2020-й? Появились ли новые услуги и продукты?

— Начнем с того, что мы предоставляем клиентам две основные услуги. Первая — облачный хостинг — это дисковое пространство, куда клиент загружает скрипты и исходный код своего сайта. Вторая услуга — облачный VDS (виртуальный выделенный сервер), т.е. клиенту выдается виртуальная машина, которая является аналогом полноценного сервера. Облачный хостинг мы полностью переделали два года назад (DK.RU писал об этом в материале от 2019 г., прим.ред.). А вот VDS сильно трансформировали как раз во время пандемии.

Для начала расскажите, для чего вообще нужен VDS и чем он отличается от обычного сервера?

— На виртуальном выделенном сервере клиент размещает свои приложения. Главное его отличие от традиционного сервера в том, что облачной виртуальной машиной можно управлять и менять ее конфигурацию двумя-тремя нажатиями кнопки мыши. Надо увеличить пространство жёсткого диска — один клик. Клиент получает полноценную облачную инфраструктуру, своеобразный дата-центр с гибкими настройками.

Чтобы было нагляднее, представьте абстрактный интернет-магазин с товарами сезонного спроса. Когда интерес к товарам этого магазина возрастает, можно разворачивать дополнительные виртуальные машины либо увеличивать мощность основной виртуальной машины, а когда падает — можно приостановить работу хоть всех машин и платить просто за хранение данных. Стоимость использования VDS может начинаться от 100 руб. и доходить до 25 000 руб. в месяц в зависимости от конфигурации сервера.

И как вы апгрейдили эту услугу?

— Мы полностью переделали платформу, на которой она работала. Теперь со своим VDS можно сделать много вещей, которые раньше были недоступны. Например, до обновления клиент получал несколько готовых шаблонов сервера. И каждый клиент настраивал сервер под свою конкретную задачу. Нормально, когда настройку надо провести один раз, но если есть необходимость растиражировать сервер, то настройка каждой копии занимает много времени. Сейчас наша система позволяет сделать любые образы своего сервера при помощи нескольких кликов.

Получается армия клонов собственного сервера.

— Да, и прародителя этого клона можно вырастить где угодно, потом сделать из него виртуальную копию, загрузить к нам и дальше продолжить клонировать сервер. Не надо думать о том, что каждую из копий придется настраивать с нуля. Например, сервер клиента может физически находиться на другом конце земного шара, но он может сделать его клон, а из этого клона еще пару десятков виртуальных машин.

А еще в апреле-мае мы запустим глобальный мониторинг серверов клиентов, подключивших VDS. Возможность мониторинга существовала и раньше, но, чтобы им воспользоваться, надо было зайти в панель управления, нажать на кнопочку, потом пойти на свой сервер и там еще кое-что настроить. Сейчас мониторинг будет автоматическим. Клиенту вообще ничего не надо будет делать, чтобы получать уведомления о том, что с сервером что-то не так.

Кому нужна такая «армия клонов»? Для кого эта услуга?

— Например, ваш сайт располагается на виртуальной машине и вам надо накатить на него какое-то обновление. Но вы понятия не имеете, что произойдет после этого. Самый простой вариант — клонировать виртуальную машину и провести тесты на копии. Еще один вариант, когда компании необходим дополнительный сервер для продакшна, который можно постоянно «ломать» без потери функциональности основного сайта.

Какие еще новшества появились?

— Все обновления так или иначе связаны либо с облачным хостингом, либо с облачными виртуальными серверами. Однако было несколько весьма специфичных разработок, о которых попросили клиенты. Первая — возможность переноса IP-адреса с одного сервера на другой. Это необходимо, когда клиент хочет перенести функционал новых сервисов со старой версии сайта на новую, развернутую на виртуальной машине.

Вторая разработка — это возможность «бронирования» IP. Клиент может указать, что определенный адрес ему нужен на постоянной основе. Потом, при создании новой виртуальной машины, за ним закрепляется его «айпишник». Такая функция необходима, когда в компании клиента есть строгая политика по настройке firewall. Если IP адрес виртуальной машины будет постоянно меняться при создании/удалении, придется постоянно вносить изменения в настройки firewall, а это неудобно, поэтому и важно сохранить за собой конкретный IP.

Кроме того, последние несколько лет мы работали над улучшением личного кабинета — это окно, через которое клиенты общаются с нами. Сделали более простой и удобный доступ к сервису онлайн-конференций BigBlueButton. Теперь он разворачивается в один клик. У программы достаточно широкий функционал: можно рисовать на доске, обмениваться файлами, общаться по видеосвязи. Мы и сами используем этот продукт внутри компании.

Когда были на «удаленке» пытались общаться по Zoom, но это было плохо и больно. Его сервера находятся в Америке, и в период пандемии каналы Zoom были настолько перегружены, что проблемы со связью возникали постоянно.

А в период «шторма», когда бизнес только-только начал ощущать последствия пандемии, придумали новую лоукостерскую услугу и начали предлагать клиентам пользоваться серверами, которые ранее уже были выведены из эксплуатации. Т.е. они работают, но морально несколько устарели. Кому это может быть интересно? Например, интернет-магазинам и другим компаниям, чей трафик резко сократился — у них просто нет надобности использовать прежние ресурсы и переплачивать за них.

Начало этого года тоже выдалось для вас «жарким». В здании на Белинского, где располагался офис вашей компании, произошел пожар. Куда вы съехали после него и как выстраивался диалог с управляющей компанией здания?

— Из здания на Белинского мы съехали практически сразу после пожара. Работать там было невозможно: интернет отсутствовал, электричество долго пытались подвести по временной схеме, потолки и полы были залиты водой. А с переездом вообще вышла занимательная история: 17 лет назад мы снимали офис по адресу Тверитина, 34, секция 9. Потом переезжали, и вот теперь снова вернулись туда же — на Тверитина, в девятую секцию.

Ситуация с пожаром заставила вас как-то по-другому взглянуть на бизнес-процессы в компании?

— Я совершенно точно понял два момента. Во-первых, что у нас очень крутая команда, которая состоит из самоотверженных и лояльных сотрудников. Я, конечно, знал об этом и раньше, но ситуация с пожаром и пандемией это знание укрепила. Во-вторых, я убедился, что компания — это не офис, не помещение, а люди. И как компания, состоящая из ответственных людей, мы ни на минуту не прекращали обслуживать клиентов после пожара. Просто работали удаленно. Для нас это вообще не проблема.

Еще стало очевидно, что пора прорабатывать новые каналы связи с клиентом. После инцидента на Белинского мы остались без телефонии и поняли, что пришло время внедрять чат во все наши продукты, чтобы поддерживать связь с клиентом.

А теперь стандартный вопрос о планах на год текущий?

— Планов всегда много. Будем пробовать, смотреть, что «выстрелит» лучше всего. Из основного — запуск мобильного приложения для IOS и Android. Оно уже сейчас готово на 90%. Выпустить его хотим в апреле.